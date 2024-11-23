الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة

الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة
التاريخ
11/23/2024 2:41:16 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تصدر الاتحاد ترتيب الدوري
الممتاز للكرة الطائرة بعد نهاية الجولة الخامسة، بتغلبه على الترجي 3 /صفر، رافعًا رصيده 14 نقطة، وجاء الأهلي في المركز الثاني بـ13 نقطة، وتساوى الهلال والابتسام بـ12 نقطة من 4 مباريات.
واسفرت نتائج الجولة بانتصار الهلال على الصفا 3 /1، وتغلب النصر على الخويلدية بذات النتيجة، وتفوق ضمك على أبها بالنتيجة نفسها.
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