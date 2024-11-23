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الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة

11/23/2024 2:41:16 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدر الاتحاد ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد نهاية الجولة الخامسة، بتغلبه على الترجي 3 /صفر، رافعًا رصيده 14 نقطة، وجاء الأهلي في المركز الثاني بـ13 نقطة، وتساوى الهلال والابتسام بـ12 نقطة من 4 مباريات.
واسفرت نتائج الجولة بانتصار الهلال على الصفا 3 /1، وتغلب النصر على الخويلدية بذات النتيجة، وتفوق ضمك على أبها بالنتيجة نفسها.

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