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اختتام Drift الأحساء ودعوات بحلبة دائمة

11/23/2024 2:41:16 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما شهدت الجولة الثالثة والأخيرة لبطولة السعودية تويوتا لمنافسات (Drift)، بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة، منافسات قوية ومثيرة بمشاركة 39 متسابقًا ومتسابقة، وذلك بمدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وسط أجواء تنافسية، وحضور جماهيري كبير.
انطلقت دعوات المهتمين برياضة السيارات، وتحديدًا (Drift)، بالاستفادة من حلبة المنافسات ((مؤقتة)) الحالية، إلى حلبة سباق ((دائمة)) لممارسة هذه الرياضة، التي تحظى بإقبال كبير من المهتمين، للتدريب، وهي الحلبة المتوافر فيها كافة وسائل السلامة، ومناسبة لعدة رياضات متعلقة بالسيارات.
وأبان قائمون ومحكمون على المنافسات، أن نسبة المتسابقات في رياضات السيارات المختلفة، تتراوح نسبتهن من 5% إلى 10% في أنواع محددة من تلك الرياضات، ولهن مشاركات متميزة.

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