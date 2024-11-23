اختتام Drift الأحساء ودعوات بحلبة دائمة

(MENAFN
- Al Watan)
فيما شهدت الجولة الثالثة والأخيرة لبطولة السعودية تويوتا لمنافسات (Drift)، بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة، منافسات قوية ومثيرة بمشاركة 39 متسابقًا ومتسابقة، وذلك بمدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وسط أجواء تنافسية، وحضور جماهيري كبير.
انطلقت دعوات المهتمين برياضة السيارات، وتحديدًا (Drift)، بالاستفادة من حلبة المنافسات ((مؤقتة)) الحالية، إلى حلبة سباق ((دائمة)) لممارسة هذه الرياضة، التي تحظى بإقبال كبير من المهتمين، للتدريب، وهي الحلبة المتوافر فيها كافة وسائل السلامة، ومناسبة لعدة رياضات
متعلقة بالسيارات.
وأبان قائمون ومحكمون على المنافسات، أن نسبة المتسابقات في رياضات السيارات المختلفة، تتراوح نسبتهن من 5% إلى 10% في أنواع محددة من تلك الرياضات، ولهن مشاركات متميزة.
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