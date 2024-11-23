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الطقس يهدد الولايات المتحدة

11/23/2024 2:41:15 PM
(MENAFN- Al Watan) تسببت عاصفة كبيرة في سقوط المزيد من الثلوج والأمطار القياسية في كاليفورنيا، مما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية صغيرة وفيضانات في بعض الشوارع، بينما كانت تحذيرات من العواصف الثلجية أو العواصف الشتوية سارية في المناطق الممتدة من الشمال الشرقي إلى وسط أبالاتشيا.
ووصلت العاصفة من الساحل الغربي إلى منطقة شمال غرب المحيط الهادئ في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل شخصين وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف، معظمهم في منطقة سياتل، قبل أن تنتقل رياحها القوية عبر شمال كاليفورنيا.
حرائق نادرة
وعلى الساحل الشرقي، جلبت عاصفة أخرى أمطارًا غزيرة إلى نيويورك ونيوجيرسي، حيث اندلعت حرائق غابات نادرة في الأسابيع الأخيرة. كما جلبت ثلوجًا كثيفة إلى شمال شرق بنسلفانيا، وظلت أجزاء من ولاية فرجينيا الغربية تحت تحذير من عاصفة ثلجية، ووصل ارتفاع الثلوج إلى 61 سم ورياح قوية، مما جعل السفر محفوفًا بالمخاطر.
بلا كهرباء
ومع اقتراب سكان منطقة سياتل من عطلة نهاية الأسبوع، ظل أكثر من 112 ألف شخص دون كهرباء بسبب أقوى نهر جوي في هذا الموسم، وهو عمود طويل من الرطوبة يتشكل فوق المحيط ويتدفق عبر السماء فوق الأرض.
وعملت الأطقم على تطهير الشوارع من الخطوط والأغصان وغيرها من الحطام، بينما فتحت المدن مراكز تدفئة، حتى يتمكن الأشخاص الذين يتجهون إلى يومهم الرابع دون كهرباء من الحصول على طعام دافئ، وتوصيل هواتفهم المحمولة وغيرها من الأجهزة.
وكما صدرت تحذيرات من العواصف قبالة واشنطن وأوريجون وكاليفورنيا، صدرت تحذيرات من الرياح العاتية في أجزاء من شمال كاليفورنيا وأوريجون. كما صدرت تحذيرات من العواصف الشتوية في أجزاء من جبال كاسكيد في كاليفورنيا وسييرا نيفادا.
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن كلا الساحلين سيبدآن في رؤية فترة راحة من العواصف مع تحرك النظام في الشمال الشرقي إلى شرق كندا، بينما يتجه النظام في الغرب جنوبا.
وبحلول ليلة الجمعة، بدأ بعض الارتياح يظهر بالفعل في كاليفورنيا، حيث خفض مكتب عمدة مقاطعة هومبولت أوامر الإخلاء إلى تحذيرات للأشخاص بالقرب من نهر إيل، بعد أن قال خبراء الأرصاد الجوية إن الممر المائي سيشهد فيضانات معتدلة ولكن ليست كبيرة.
إعصار قنبلة
ضرب النظام الساحل الغربي في شكل ((إعصار قنبلة))، وهو ما يحدث عندما يشتد الإعصار بسرعة، وأطلق العنان لرياح شديدة أسقطت الأشجار على الطرق والمركبات والمنازل.
وفي شمال شرق البلاد، الذي ضربه الجفاف، من المتوقع هطول أكثر من بوصتين (5 سنتيمترات) من الأمطار بحلول صباح يوم السبت شمال مدينة نيويورك، مع تساقط الثلوج المختلطة على ارتفاعات أعلى.
وعلى الرغم من الفوضى، كان من المتوقع أن تساعد الأمطار في تخفيف ظروف الجفاف في ولاية شهدت خريفًا جافًا بشكل استثنائي. وقال برايان جرينبلات، عالم الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بينجهامبتون بنيويورك: ((لن يكون ذلك بمثابة كاسر للجفاف، لكنه بالتأكيد سيساعد عندما يذوب كل هذا)).
وقد تساقطت ثلوج كثيفة في شمال شرق ولاية بنسلفانيا، بما في ذلك جبال بوكونو، مما أدى إلى إغلاق عدد كبير من المدارس.

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