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أسبوع واحد نقل الحرب في أوكرانيا إلى التصعيد

11/23/2024 2:41:15 PM
(MENAFN- Al Watan) تصاعدت التوترات في أوكرانيا بعد أن أطلقت روسيا صاروخًا فرط صوتيًا جديدًا على مدينة دنيبرو الأوكرانية. ومع بقاء أقل من شهرين على تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه، لا يزال مصير الدعم العسكري الأمريكي الحيوي لكييف غير واضح.
وشهد الأسبوع الماضي أكبر تصعيد في الأعمال العدائية ويمثل فصلًا جديدًا في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات - وهو فصل مليء بعدم اليقين والخوف.
حيث بدأ الأمر بقيام الرئيس الأمريكي جو بايدن بعكس سياسة قائمة منذ فترة طويلة من خلال منح كييف الإذن بنشر صواريخ أمريكية طويلة المدى داخل الأراضي الروسية، وانتهى الأمر بضرب موسكو لأوكرانيا بسلاح باليستي تجريبي جديد أثار قلق المجتمع الدولي وزاد من المخاوف من المزيد من التصعيد.
وفيما يلي نظرة على الأحداث التي شهدتها أوكرانيا خلال أسبوع واحد والتي غيرت بشكل جذري ميزان الحرب:
الأحد: الموافقة
خففت واشنطن القيود المفروضة على ما يمكن لأوكرانيا ضربه بنظام الصواريخ التكتيكية الأمريكي الصنع (ATACMS)، بعد أشهر من استبعاد مثل هذه الخطوة بسبب المخاوف من تصعيد الصراع وإحداث مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
وجاء هذا التغيير بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وحلف شمال الأطلسي أن قوات كورية شمالية كانت داخل روسيا وتم نشرها لمساعدة موسكو في طرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الروسية. لكن نطاق إرشادات إطلاق النار الجديدة لم يكن

الاثنين: التحذير
وحذر الكرملين من أن قرار بايدن من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات الدولية بشكل أكبر.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: ((من الواضح أن الإدارة المنتهية ولايتها في واشنطن تنوي اتخاذ خطوات، وقد تحدثوا عن هذا، لمواصلة صب الزيت على النار وإثارة المزيد من تصعيد التوترات حول هذا الصراع)). الثلاثاء: التنفيذ
وأطلقت أوكرانيا عدة صواريخ باليستية موجهة من طراز ATACMS، أصابت مستودع ذخيرة في منطقة بريانسك الروسية، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها كييف الأسلحة داخل أراضي العدو، وفقًا لتقارير واسعة النطاق.
ولم يؤكد المسؤولون الأوكرانيون رسميًا الضربات التي وقعت في اليوم الألف منذ الغزو.
كما خفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتن رسميًا يوم الثلاثاء الحد الأقصى لاستخدام الأسلحة النووية، مما فتح الباب أمام رد نووي محتمل من جانب موسكو حتى على أي هجوم تقليدي من جانب أي دولة تدعمها قوة نووية. وقد يشمل ذلك الهجمات الأوكرانية المدعومة من الولايات المتحدة.
الأربعاء: الزيادة
وفي التحول الرئيسي الثاني في السياسة الأمريكية ، أعلنت إدارة بايدن أنها ستزود أوكرانيا بالألغام المضادة للأفراد للمساعدة في إبطاء تقدم روسيا في ساحة المعركة.
وكان بايدن قد أرجأ في السابق التوقيع على هذا الأمر بسبب الاعتراضات الدولية على استخدام مثل هذه الألغام بسبب المخاطر التي تشكلها على المدنيين. وتنشر روسيا هذه الألغام بحرية.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن التحول في سياسة واشنطن ضروري لمواجهة التكتيكات الروسية المتغيرة.
كما ضربت أوكرانيا أهدافا داخل روسيا باستخدام صاروخ ستورم شادو البريطاني، وهو ما يعادل نظام ATACMS، مما أثار حفيظة موسكو.
وأغلقت سفارات الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى في كييف مؤقتًا ردًا على التهديد بشن هجوم جوي روسي كبير على العاصمة

الخميس: الرد
وقال بوتن إن الكرملين أطلق صاروخًا باليستيا جديدًا متوسط المدى على أوكرانيا ردا على استخدام كييف للصواريخ الأمريكية والبريطانية.
وفي خطاب متلفز للبلاد، حذر الرئيس الروسي من أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية ستكون عاجزة عن إيقاف الصاروخ الجديد، الذي قال إنه يطير بسرعة تفوق سرعة الصوت بعشرة أضعاف والذي أطلق عليه اسم ((أوريشنيك)) - وتعني شجرة البندق بالروسية - ويعتمد على صاروخ ((آر إس-26 روبيج)) الباليستي العابر للقارات، والذي يمكنه حمل رؤوس حربية نووية.
وقال ك أيضًا إن من الممكن استخدام الصاروخ لمهاجمة أي حليف لأوكرانيا يستخدم صواريخه لمهاجمة روسيا. وأعطت موسكو واشنطن تحذيرًا قبل 30 دقيقة من الهجوم الذي ضرب مصنعًا للأسلحة في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا.
الجمعة: طوارئ
وأعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوكرانيا عن عقد محادثات طارئة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بناء على طلب أوكرانيا، وسيعقد الاجتماع على مستوى السفراء.
كما ألغى البرلمان الأوكراني جلسة بسبب تشديد الإجراءات الأمنية في المدينة. وقال المشرعون إن هناك تهديدًا حقيقيًا بشن هجوم على المباني الحكومية.
وأعرب شركاء أوكرانيا عن آرائهم بشأن المرحلة الجديدة الخطيرة من الصراع. وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن الصراع ((يدخل مرحلة حاسمة)) و((يتخذ أبعادًا دراماتيكية للغاية)).

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