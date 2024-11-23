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2499 كم طرق منجزة بالمناطق

11/23/2024 2:41:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أنجزت مناطق المملكة 2499كم من الطرق المنجزة، وسيطرت صيانة الشوارع التي بلغت 38.894 مليون م2، على أكثر المشاريع المنفذة، مقابل صيانة 2.800 مليون م2 للأرصفة، في وقت سجلت 6 مناطق أكثر مناطق المملكة صيانة للشوارع والأرصفة، وتصدرت منطقة الرياض الطرق المنجزة بـ20%، وصيانة الشوارع بـ29%، وسيطرت مكة المكرمة على صيانة الأرصفة بـ22%.
6 مشاريع
كشف مسح الهيئة العامة للإحصاء للنقل البري للعام الماضي، مشاريع البنية التحتية للطرق داخل المدن، حيث بلغ إجمالي المشاريع 6 مشاريع ممثلة في الطرق المنجزة بـ2499 كم2، وصيانة الشوارع بـ39 مليون م2، وإنشاء 14 جسرا ونفقا وكوبري مشاة، و2.8 مليون م2 صيانة الأرصفة، ومعالجة 10.6 ملايين م2 حفر وهبوطات، وإعادة هندسة 10.048 آلاف موقف للمركبات.
طرق منجزة
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من الطرق المنجزة، حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق المنجزة 608 كم بـ20%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 494 كم بـ19.76%، وحائل ثالثا، بـ 284 كم بـ10%، وجازان رابعا، بإجمالي 226 كم بـ9%، وعسير خامسا، بـ170 كم بـ7%.
صيانة الشوارع
وتصدرت منطقة الرياض صيانة الشوارع، حيث بلغ إجمالي صيانة الشوارع 11.173 مليون م2 بـ29%، وحلت حائل ثانيا، بإجمالي 8.081 ملايين م2 بـ21%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 5.062 ملايين م2 بـ13%، ومكة المكرمة رابعا، بإجمالي 4.998 ملايين م2 بـ12.85%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 2.205 مليون م2 بـ7%.
صيانة الأرصفة
سيطرت منطقة مكة المكرمة على صيانة الأرصفة، حيث بلغ إجمالي صيانة الأرصفة 610 آلاف م2 بـ22%، وحلت القصيم ثانيا، بصيانة 520 ألف م2 بـ19%، والرياض ثالثا، بصيانة 491 ألف م2 بـ18%، والمنطقة الشرقية رابعا، بصيانة 235 ألف م2 بـ9%، والمدينة المنورة خامساً، بصيانة 223 ألف م2 بـ8%.
طرق وكباري
6 مشاريع بنية تحتية للطرق داخل المدن
2499 كم طرق منجزة
صيانة 39 مليون م2 شوارع
معالجة 11 مليون م2 حفر وهبوطات
إنشاء 14 جسرا ونفقا وكوبري مشاة
صيانة 3 ملايين م2 أرصفة
إعادة هندسة 10 آلاف موقف للمركبات
الأكثر طرق منجزة
الرياض: 20%
الشرقية: 19.76%
حائل: 10%
جازان: 9%
عسير: 7%
الأكثر صيانة الشوارع:
الرياض: 29%
حائل: 21%
الشرقية: 13%
مكة: 12.85%
المدينة المنورة: 7%
الأكثر صيانة أرصفة
مكة المكرمة: 22%
القصيم: 19%
الرياض: 18%
الشرقية: 9%
المدينة المنورة: 8%

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