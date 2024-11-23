2499 كم طرق منجزة بالمناطق

(MENAFN
- Al Watan)
أنجزت مناطق المملكة 2499كم من الطرق المنجزة، وسيطرت صيانة الشوارع التي بلغت 38.894 مليون م2، على أكثر المشاريع المنفذة، مقابل صيانة 2.800 مليون م2 للأرصفة، في وقت سجلت 6 مناطق أكثر مناطق المملكة صيانة للشوارع والأرصفة، وتصدرت منطقة الرياض الطرق المنجزة بـ20%، وصيانة الشوارع بـ29%، وسيطرت مكة المكرمة على صيانة الأرصفة بـ22%.
6 مشاريع
كشف مسح الهيئة العامة للإحصاء للنقل البري للعام الماضي، مشاريع
البنية التحتية للطرق داخل المدن، حيث بلغ إجمالي المشاريع 6 مشاريع ممثلة في الطرق المنجزة بـ2499 كم2، وصيانة الشوارع بـ39 مليون م2، وإنشاء 14 جسرا ونفقا وكوبري مشاة، و2.8 مليون م2 صيانة الأرصفة، ومعالجة 10.6 ملايين م2 حفر وهبوطات، وإعادة هندسة 10.048 آلاف موقف للمركبات.
طرق منجزة
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من الطرق المنجزة، حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق المنجزة 608 كم بـ20%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 494 كم بـ19.76%، وحائل ثالثا، بـ 284 كم بـ10%، وجازان رابعا، بإجمالي 226 كم بـ9%، وعسير خامسا، بـ170 كم بـ7%.
صيانة الشوارع
وتصدرت منطقة الرياض صيانة الشوارع، حيث بلغ إجمالي صيانة الشوارع 11.173 مليون م2 بـ29%، وحلت حائل ثانيا، بإجمالي 8.081 ملايين م2 بـ21%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 5.062 ملايين م2 بـ13%، ومكة المكرمة رابعا، بإجمالي 4.998 ملايين م2 بـ12.85%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 2.205 مليون م2 بـ7%.
صيانة الأرصفة
سيطرت منطقة مكة المكرمة على صيانة الأرصفة، حيث بلغ إجمالي صيانة الأرصفة 610 آلاف م2 بـ22%، وحلت القصيم ثانيا، بصيانة 520 ألف م2 بـ19%، والرياض ثالثا، بصيانة 491 ألف م2 بـ18%، والمنطقة الشرقية رابعا، بصيانة 235 ألف م2 بـ9%، والمدينة المنورة خامساً، بصيانة 223 ألف م2 بـ8%.
طرق وكباري
6 مشاريع بنية تحتية للطرق داخل المدن
2499 كم طرق منجزة
صيانة 39 مليون م2 شوارع
معالجة 11 مليون م2 حفر وهبوطات
إنشاء 14 جسرا ونفقا وكوبري مشاة
صيانة 3 ملايين م2 أرصفة
إعادة هندسة 10 آلاف موقف للمركبات
الأكثر طرق منجزة
الرياض: 20%
الشرقية: 19.76%
حائل: 10%
جازان: 9%
عسير: 7%
الأكثر صيانة الشوارع:
الرياض: 29%
حائل: 21%
الشرقية: 13%
مكة: 12.85%
المدينة المنورة: 7%
الأكثر صيانة أرصفة
مكة المكرمة: 22%
القصيم: 19%
الرياض: 18%
الشرقية: 9%
المدينة المنورة: 8%
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