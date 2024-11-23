الإسكان تطور مشروع غرب الضبعة بمساحة 1230 فداناً

(MENAFN
- Al-Borsa News) تابع المهندس شريف الشربينى، وزير
الإسكان ، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق، بمنطقة“غرب الضبعة”، وذلك عقب جولتهما بمنطقة“شمس الحكمة”.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى تنمية الأراضى الخاضعة لولايتها بمنطقة غرب الضبعة بمساحة 1230 فداناً، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالى المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلى.
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كما عقد المهندس شريف الشربينى، واللواء خالد شعيب، اجتماعا مع ممثلى الأهالى، وبحضور مسئولى الوزارة والمحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث أكد وزير الإسكان حرص الدولة على تحقيق مصلحة أهالى المنطقة، وتوفير الخدمات، وتيسير إجراءات تسليم الأراضى البديلة، وجميع الإجراءات الإدارية لاستصدار التراخيص، لتنفيذ منازلهم الخاصة.
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