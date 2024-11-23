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الإسكان تطور مشروع غرب الضبعة بمساحة 1230 فداناً

11/23/2024 2:40:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تابع المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان ، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق، بمنطقة“غرب الضبعة”، وذلك عقب جولتهما بمنطقة“شمس الحكمة”.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى تنمية الأراضى الخاضعة لولايتها بمنطقة غرب الضبعة بمساحة 1230 فداناً، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالى المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلى.

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كما عقد المهندس شريف الشربينى، واللواء خالد شعيب، اجتماعا مع ممثلى الأهالى، وبحضور مسئولى الوزارة والمحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث أكد وزير الإسكان حرص الدولة على تحقيق مصلحة أهالى المنطقة، وتوفير الخدمات، وتيسير إجراءات تسليم الأراضى البديلة، وجميع الإجراءات الإدارية لاستصدار التراخيص، لتنفيذ منازلهم الخاصة.

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