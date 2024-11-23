البنك المركزي الصيني: الصين تحافظ على سعر صرف اليوان مستقرا بشكل أساسي

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت المسؤولة في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)“ليو يه”، إن الصين ستحافظ على سعر صرف اليوان مستقرا بشكل أساسي عند مستوى متكيف ومتوازن.
وأشارت ليو – خلال مؤتمر صحفي، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم – إلى أن البنك سيمنع بناء توقعات جماعية أحادية الجانب وتحقيق الذات في سوق الصرف الأجنبي، كما سيحول دون حدوث مخاطر تجاوز سعر الصرف.
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وقالت إن استقرار سعر صرف اليوان سيكون مدعوما بعوامل مواتية متعددة، بما في ذلك التوازن في ميزان المدفوعات، ومرونة سوق الصرف الأجنبي، والسياسات الحكومية الاقتصادية الكلية الداعمة التي حسّنت توقعات السوق، إلى جانب تعزيز التعافي الاقتصادي للبلاد، متوقعة أن يُظهر سعر صرف اليوان تقلبات في الاتجاهين، متأثرا بعوامل مثل اتجاهات التنمية المتباينة بين الإقتصادات، وعدم اليقين الجيوسياسي، والتقلبات في الأسواق المالية العالمية.
وكشف بنك الشعب الصيني ، عن سلسلة من السياسات لتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، والتي دخلت حيز التنفيذ ، وسيواصل البنك العمل مع الإدارات الأخرى لتعزيز الدعم للتنمية المستقرة للتجارة الخارجية.
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