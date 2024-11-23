البنك المركزي الصيني: الصين تحافظ على سعر صرف اليوان مستقرا بشكل أساسي

MENAFN - Al-Borsa News) قالت المسؤولة في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)“ليو يه”، إن الصين ستحافظ على سعر صرف اليوان مستقرا بشكل أساسي عند مستوى متكيف ومتوازن.

وأشارت ليو – خلال مؤتمر صحفي، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم – إلى أن البنك سيمنع بناء توقعات جماعية أحادية الجانب وتحقيق الذات في سوق الصرف الأجنبي، كما سيحول دون حدوث مخاطر تجاوز سعر الصرف.

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وقالت إن استقرار سعر صرف اليوان سيكون مدعوما بعوامل مواتية متعددة، بما في ذلك التوازن في ميزان المدفوعات، ومرونة سوق الصرف الأجنبي، والسياسات الحكومية الاقتصادية الكلية الداعمة التي حسّنت توقعات السوق، إلى جانب تعزيز التعافي الاقتصادي للبلاد، متوقعة أن يُظهر سعر صرف اليوان تقلبات في الاتجاهين، متأثرا بعوامل مثل اتجاهات التنمية المتباينة بين الإقتصادات، وعدم اليقين الجيوسياسي، والتقلبات في الأسواق المالية العالمية.

وكشف بنك الشعب الصيني ، عن سلسلة من السياسات لتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، والتي دخلت حيز التنفيذ ، وسيواصل البنك العمل مع الإدارات الأخرى لتعزيز الدعم للتنمية المستقرة للتجارة الخارجية.