ميناء صحار العماني يستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 4 مليارات دولار

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ميناء صحار والمنطقة الحرة بسلطنة عمان 11.5 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 30 مليار دولار أمريكي، منها استثمارات جديدة تم استقطابها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بقيمة تجاوزت 1.5 مليار ريال عُماني (4 مليارات دولار أمريكي).

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، عن الرئيس التنفيذي لميناء صحار العماني إميل هوخستيد، قوله: إن هذا النمو عزز التوقيع على 12 اتفاقية جديدة في المنطقة الحرة بصحار لإقامة عددٍ من المشروعات التحويلية؛ ما يؤكد دورها الفاعل في تعزيز نمو وتطور الاقتصاد الوطني.

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وأوضح“هوخستيد” أن العمليات اللوجستية في ميناء صحار شهدت نموًّا مطردًا، إذ ارتفعت نسب أحجام الحاويات بنسبة 21 بالمائة على أساس سنويّ، كما ارتفعت أحجام البضائع العامة بنسبة 45 بالمائة مدفوعة بزيادة في حركة التجارة، بينما سجلت مناولة البضائع بين السفن بنسبة 30 بالمائة، وارتفعت نسبة“البضائع المدحرجة” بنسبة 25 بالمائة؛ ما يعكس مقومات ميناء صحار وقدرته على تلبية المتطلبات المتزايدة في مجال الخدمات اللوجستية في قطاع الشحن والنقل البحري.

وقال إن المنطقة الحرة بصحار تشهد كذلك نموًّا ملموسًا حيث بلغت نسبة إشغال الأراضي المستأجرة حاليًّا 85 بالمائة في المرحلة الأولى ونسبة 55 بالمائة في المرحلة الثانية.. كما تم التوقيع على 10 اتفاقيات تأجير جديدة؛ مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمار في المنطقة الحرة وصل إلى مليار و266 مليون ريال عُماني (3.292 مليار دولار أمريكي).

من جهته، قال محمد بن علي الشيزاوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار، إن المنطقة تمكنت خلال هذا العام من استقطاب استثمارات جديدة تقدر قيمتها بـ 713 مليون ريال عُماني (1.853 مليار دولار أمريكي) حيث تستمر جهود التوسعة الاستراتيجية التي تبذلها المنطقة الحرة إذ تحتضن شركات من 49 دولة مختلفة.

وأضاف أن جهود المنطقة على صعيد تحسين كفاءة وفعالية المستودعات أثمرت في الطلب المتنامي على الأراضي، حيث ارتفعت مساحة المستودعات في المنطقة الحرة بصحار بنسبة 8.61 بالمائة.