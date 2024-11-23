ميناء صحار العماني يستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 4 مليارات دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ميناء صحار والمنطقة الحرة بسلطنة عمان 11.5 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 30 مليار دولار أمريكي، منها استثمارات جديدة تم استقطابها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بقيمة تجاوزت 1.5 مليار ريال عُماني (4 مليارات دولار أمريكي).
ونقلت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، عن الرئيس التنفيذي لميناء صحار العماني إميل هوخستيد، قوله: إن هذا النمو عزز التوقيع على 12 اتفاقية جديدة في المنطقة الحرة بصحار لإقامة عددٍ من المشروعات التحويلية؛ ما يؤكد دورها الفاعل في تعزيز نمو وتطور الاقتصاد الوطني.
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وأوضح“هوخستيد” أن العمليات اللوجستية في ميناء صحار شهدت نموًّا مطردًا، إذ ارتفعت نسب أحجام الحاويات بنسبة 21 بالمائة على أساس سنويّ، كما ارتفعت أحجام البضائع العامة بنسبة 45 بالمائة مدفوعة بزيادة في حركة التجارة، بينما سجلت مناولة البضائع بين السفن بنسبة 30 بالمائة، وارتفعت نسبة“البضائع المدحرجة” بنسبة 25 بالمائة؛ ما يعكس مقومات ميناء صحار وقدرته على تلبية المتطلبات المتزايدة في مجال الخدمات اللوجستية في قطاع الشحن والنقل البحري.
وقال إن المنطقة الحرة بصحار تشهد كذلك نموًّا ملموسًا حيث بلغت نسبة إشغال الأراضي المستأجرة حاليًّا 85 بالمائة في المرحلة الأولى ونسبة 55 بالمائة في المرحلة الثانية.. كما تم التوقيع على 10 اتفاقيات تأجير جديدة؛ مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمار في المنطقة الحرة وصل إلى مليار و266 مليون ريال عُماني (3.292 مليار دولار أمريكي).
من جهته، قال محمد بن علي الشيزاوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار، إن المنطقة تمكنت خلال هذا العام من استقطاب استثمارات جديدة تقدر قيمتها بـ 713 مليون ريال عُماني (1.853 مليار دولار أمريكي) حيث تستمر جهود التوسعة الاستراتيجية التي تبذلها المنطقة الحرة إذ تحتضن شركات من 49 دولة مختلفة.
وأضاف أن جهود المنطقة على صعيد تحسين كفاءة وفعالية المستودعات أثمرت في الطلب المتنامي على الأراضي، حيث ارتفعت مساحة المستودعات في المنطقة الحرة بصحار بنسبة 8.61 بالمائة.
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