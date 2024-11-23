أويل برايس: تراجع نشاط الحفر في أمريكا بشكل أكبر مع استمرار تقلبات السوق

MENAFN - Al-Borsa News) شهد نشاط الحفر للنفط والغاز في الولايات المتحدة تراجعا بصورة كبيرة مع استمرار تقلبات السوق .

وأفادت بيانات شركة“بيكر هيوز” – أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم أوردتها منصة“أويل برايس” الأمريكية – بأن إجمالي عدد منصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة انخفض مجددًا الأسبوع الجاري بمقدار منصة واحدة للأسبوع الثاني على التوالي، ليبلغ إجمالي عددها 583 منصة، وبنسبة نحو 7% عن نفس الفترة العام الماضي.

موضوعاتأوروبا تواجه أزمة طاقة جديدة ميناء صحار العماني يستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 4 مليارات دولار الصيني: الصين تحافظ على سعر صرف اليوان مستقرا بشكل أساسي

فيما ارتفع عدد منصات النفط بواقع منصة واحدة الأسبوع الجاري ليصل إلى 479 منصة، غير أنه بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فإنه انخفاض بمقدار 26 منصة.

كما انخفض عدد منصات الغاز بواقع منصتين، ليصل إلى 99 منصة، بخسارة 17 منصة غاز نشطة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، تراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 13.201 مليون برميل يوميا – وهو أدنى مستوى له منذ وقت سابق العام الجاري، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعًا خلال تعاملات أمس الجمعة – نهاية تداولات الأسبوع – حيث ارتفع سعر خام“غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بمقدار 0.92 دولار (أي بنسبة +1.31%) خلال اليوم ليصل إلى 71.02 دولار للبرميل، بزيادة تقارب 4 دولارات للبرميل مقارنة بسعر يوم الجمعة السابق.

كما ارتفع خام“برنت” بمقدار 0.77 دولار (بنسبة +1.04%) خلال اليوم ليصل إلى 75.00 دولار – بزيادة تقارب 4.50 دولار للبرميل مقارنة بسعر يوم /الجمعة/ السابق مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا في وقت سابق الأسبوع الماضي من خلال تبادل إطلاق الصواريخ.