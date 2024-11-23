أويل برايس: تراجع نشاط الحفر في أمريكا بشكل أكبر مع استمرار تقلبات السوق

(MENAFN
- Al-Borsa News) شهد نشاط الحفر للنفط والغاز في الولايات المتحدة تراجعا بصورة كبيرة مع استمرار تقلبات السوق .
وأفادت بيانات شركة“بيكر هيوز” – أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم أوردتها منصة“أويل برايس” الأمريكية – بأن إجمالي عدد منصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة انخفض مجددًا الأسبوع الجاري بمقدار منصة واحدة للأسبوع الثاني على التوالي، ليبلغ إجمالي عددها 583 منصة، وبنسبة نحو 7% عن نفس الفترة العام الماضي.
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فيما ارتفع عدد منصات النفط بواقع منصة واحدة الأسبوع الجاري ليصل إلى 479 منصة، غير أنه بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فإنه انخفاض بمقدار 26 منصة.
كما انخفض عدد منصات الغاز بواقع منصتين، ليصل إلى 99 منصة، بخسارة 17 منصة غاز نشطة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، تراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 13.201 مليون برميل يوميا – وهو أدنى مستوى له منذ وقت سابق العام الجاري، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.
وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعًا خلال تعاملات أمس الجمعة – نهاية تداولات الأسبوع – حيث ارتفع سعر خام“غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بمقدار 0.92 دولار (أي بنسبة +1.31%) خلال اليوم ليصل إلى 71.02 دولار للبرميل، بزيادة تقارب 4 دولارات للبرميل مقارنة بسعر يوم الجمعة السابق.
كما ارتفع خام“برنت” بمقدار 0.77 دولار (بنسبة +1.04%) خلال اليوم ليصل إلى 75.00 دولار – بزيادة تقارب 4.50 دولار للبرميل مقارنة بسعر يوم /الجمعة/ السابق مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا في وقت سابق الأسبوع الماضي من خلال تبادل إطلاق الصواريخ.
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