Sunday, 24 November 2024 12:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


27 مليون دولار إجمالي قيمة صادرات الإسماعيلية الزراعية خلال ثلاثة أشهر

11/23/2024 2:40:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال محافظ الإسماعيلية أكرم محمد جلال إن إجمالي كمية الصادرات الزراعية للمحافظة خلال الثلاثة أشهر الماضية (أغسطس، سبتمبر، أكتوبر) قد بلغت ما يقرب من 24 ألف طن من الخضر والفواكه المجمدة والطازجة والمحاصيل الحقلية بقيمة مالية إجمالية بلغت 27 مليون دولار .

وذكر – بيان صادر عن المحافظة اليوم- أنه تم تصدير تلك المحاصيل الزراعية إلى عدد من الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبي كما بلغ عدد الشهادات التصديرية التي صدرت خلال الفترة من أول أغسطس حتى نهاية أكتوبر الماضي 359 شهادة منهم 291 شهادة فقط خلال شهر أكتوبر الماضي .

موضوعات متعلقة زيادة مساحات البنجر 16% يرفع تعاقدات شركات السكر وزير التموين: مبادرة سوق اليوم الواحد تساهم في تخفيض الأسعار الزراعة: منح 103 شركة موافقات لاستيراد 238 ألف طن تقاوى بطاطس الموسم الحالي

وأوضح البيان أنه خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت كمية ما تم تصديره من الخضر المجمدة والطازجة والفواكه الطازجة والمحاصيل الحقليه 9436.5 طن وبقيمة مالية إجمالية بلغت 21.6 مليون دولار .

MENAFN23112024000202011048ID1108918393

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث