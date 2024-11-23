27 مليون دولار إجمالي قيمة صادرات الإسماعيلية الزراعية خلال ثلاثة أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) قال محافظ الإسماعيلية أكرم محمد جلال إن إجمالي كمية الصادرات الزراعية للمحافظة خلال الثلاثة أشهر الماضية (أغسطس، سبتمبر، أكتوبر) قد بلغت ما يقرب من 24 ألف طن من الخضر والفواكه المجمدة والطازجة والمحاصيل الحقلية بقيمة مالية إجمالية بلغت 27 مليون دولار .

وذكر – بيان صادر عن المحافظة اليوم- أنه تم تصدير تلك المحاصيل الزراعية إلى عدد من الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبي كما بلغ عدد الشهادات التصديرية التي صدرت خلال الفترة من أول أغسطس حتى نهاية أكتوبر الماضي 359 شهادة منهم 291 شهادة فقط خلال شهر أكتوبر الماضي .

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وأوضح البيان أنه خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت كمية ما تم تصديره من الخضر المجمدة والطازجة والفواكه الطازجة والمحاصيل الحقليه 9436.5 طن وبقيمة مالية إجمالية بلغت 21.6 مليون دولار .