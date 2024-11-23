27 مليون دولار إجمالي قيمة صادرات الإسماعيلية الزراعية خلال ثلاثة أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال محافظ الإسماعيلية أكرم محمد جلال إن إجمالي كمية الصادرات الزراعية للمحافظة خلال الثلاثة أشهر الماضية (أغسطس، سبتمبر، أكتوبر) قد بلغت ما يقرب من 24 ألف طن من الخضر والفواكه المجمدة والطازجة والمحاصيل الحقلية بقيمة مالية إجمالية بلغت 27 مليون دولار .
وذكر – بيان صادر عن المحافظة اليوم- أنه تم تصدير تلك المحاصيل الزراعية إلى عدد من الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبي كما بلغ عدد الشهادات التصديرية التي صدرت خلال الفترة من أول أغسطس حتى نهاية أكتوبر الماضي 359 شهادة منهم 291 شهادة فقط خلال شهر أكتوبر الماضي .
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وأوضح البيان أنه خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت كمية ما تم تصديره من الخضر المجمدة والطازجة والفواكه الطازجة والمحاصيل الحقليه 9436.5 طن وبقيمة مالية إجمالية بلغت 21.6 مليون دولار .
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