أوبر تجرى تعديلات على رسوم انتظار رحلاتها فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) علمت“البورصة”، أن شركة“أوبر” أخطرت كباتنها عبر رسالة نصية بحصولهم على رسوم أعلى مقابل وقت الانتظار، إذا كان هناك طلب مرتفع فى مناطق تغطيتهم.
بحسب الرسالة التى اطّلعت عليها“البورصة”، فإن الشركة قامت بمد فترة الانتظار فى خدمتى“UberXL” و”UberX” من 5 إلى 7 دقائق فى المشاوير، وبعد مرور دقيقتين من وصول الكابتن إلى موقع الالتقاء، سيحصل على رسوم مقابل كل دقيقة عن الوقت الذى ينتظره فى المشاوير التى يتم إكمالها.
موضوعات متعلقة
إطلاق مبادرة“رقمنة الألف مصنع” بتكلفة 5 مليارات جنيه الرقابة المالية تدشن مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة “فورى” تتعاون مع“مدارس مصر” لتبسيط حلول الدفع الرقمى للرسوم المدرسية
قالت شركة“أوبر” أيضًا إنه بعد وصول الكابتن إلى موقع الالتقاء والانتظار لمدة دقيقتين، سيحصل على رسوم تدفع مقابل كل دقيقة ينتظرها.
وسيتم إضافة الرسوم تلقائيًا إلى أجرة المشوار المكتمل، وإذا كان هناك طلب زائد فى المنطقة، سيتم إضافة رسوم وقت انتظار أعلى إلى الرسوم مقابل كل دقيقة.
وإذا لم يحضر الراكب يمكن للكابتن فرض رسوم عدم الحضور على الركاب بعد الانتظار لمدة 7 دقائق، أما إذا كان الكابتن لا يريد الانتظار، يمكنه الإلغاء فى أى وقت اعتماداً على مدى ازدحام المنطقة.
كانت آخر زيادة أجرتها“أوبر” فى أسعارها بالسوق المصرى خلال شهر أغسطس الماضى، حيث قالت الشركة فى رسالة جماعية للسائقين، إن الأجرة لجميع الرحلات ارتفعت بنسبة حوالى 8%، ليصبح إجمالى متوسط نسبة الزيادة فى الأجرة منذ بداية العام الحالى نحو 15%.
وجاء الإعلان عن زيادة أسعار رحلات“أوبر” فى أغسطس بعد أيام من إقرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية زيادة أسعار المشتقات البترولية“بنزين وسولار”، وما تبعه من زيادة بأسعار وسائل النقل المختلفة.
MENAFN23112024000202011048ID1108918391
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.