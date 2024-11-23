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أوبر تجرى تعديلات على رسوم انتظار رحلاتها فى مصر

11/23/2024 2:40:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) علمت“البورصة”، أن شركة“أوبر” أخطرت كباتنها عبر رسالة نصية بحصولهم على رسوم أعلى مقابل وقت الانتظار، إذا كان هناك طلب مرتفع فى مناطق تغطيتهم.

بحسب الرسالة التى اطّلعت عليها“البورصة”، فإن الشركة قامت بمد فترة الانتظار فى خدمتى“UberXL” و”UberX” من 5 إلى 7 دقائق فى المشاوير، وبعد مرور دقيقتين من وصول الكابتن إلى موقع الالتقاء، سيحصل على رسوم مقابل كل دقيقة عن الوقت الذى ينتظره فى المشاوير التى يتم إكمالها.

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قالت شركة“أوبر” أيضًا إنه بعد وصول الكابتن إلى موقع الالتقاء والانتظار لمدة دقيقتين، سيحصل على رسوم تدفع مقابل كل دقيقة ينتظرها.

وسيتم إضافة الرسوم تلقائيًا إلى أجرة المشوار المكتمل، وإذا كان هناك طلب زائد فى المنطقة، سيتم إضافة رسوم وقت انتظار أعلى إلى الرسوم مقابل كل دقيقة.

وإذا لم يحضر الراكب يمكن للكابتن فرض رسوم عدم الحضور على الركاب بعد الانتظار لمدة 7 دقائق، أما إذا كان الكابتن لا يريد الانتظار، يمكنه الإلغاء فى أى وقت اعتماداً على مدى ازدحام المنطقة.

كانت آخر زيادة أجرتها“أوبر” فى أسعارها بالسوق المصرى خلال شهر أغسطس الماضى، حيث قالت الشركة فى رسالة جماعية للسائقين، إن الأجرة لجميع الرحلات ارتفعت بنسبة حوالى 8%، ليصبح إجمالى متوسط نسبة الزيادة فى الأجرة منذ بداية العام الحالى نحو 15%.

وجاء الإعلان عن زيادة أسعار رحلات“أوبر” فى أغسطس بعد أيام من إقرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية زيادة أسعار المشتقات البترولية“بنزين وسولار”، وما تبعه من زيادة بأسعار وسائل النقل المختلفة.

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