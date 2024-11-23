البورصة تترقب نتائج طرح المصرف المتحد

(MENAFN
- Al-Borsa News) لطفي: استمرار الحركة العرضية خلال الأسبوع المقبل
شهدت جلسات الأسبوع الماضى تراجعا جماعيا لمؤشرات البورصة، مدفوعة بعمليات جنى الأرباح التى شهدتها عمليات التداول.
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 2.64% ليصل إلى 30631.8 نقطة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.8% إلى مستوى 8340 نقاط.
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وسجل مؤشر EGX30 capped انخفاضاً بنحو 2.53% ليصل إلى مستوى 38002 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.24% إلى مستوى 11522 نقطة، كما سجل مؤشر S&P تراجعاً بنحو 2.6% إلى مستوى 6649 نقطة.
قال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن الأسبوع الماضى شهد عمليات جنى أرباح على مدار الجلسات، ماعدا الجلسة الأخيرة والتى شهدت الوصول إلى مستويات دعم قوية عند مستويات 30600 نقطة و30500 نقطة، والتى بالفعل أدت إلى توقف عمليات الضغوط البيعية.
وتابع أبوغنيمة أن تزامن الوصول للحد الأدنى للقناة السعرية الصاعدة التى يعمل المؤشر الرئيسى فى نطاقها منذ مايو الماضى، مع الوصول لمناطق الدعم أدى إلى توقف عمليات جنى الأرباح.
وتوقع أبوغنيمة أن تكون جلسات الأسبوع القادم أفضل، وسيكون هناك فرص للمضاربة جيدة جداً للعملاء الأفراد ومتوسطى الأجل، ومن المتوقع الوصول إلى مستويات بين 31200 و31800 نقطة وأن يكون المؤشر فى اتجاهه للتعافى مرة أخرى.
وبالنسبة للمؤشر السبعيني، يرى أبوغنيمة أن مستويات 8400 نقطة و8450 نقطة كانت نقاط مقاومة قوية تعيق الاستمرار فى الاتجاه الصاعد للمؤشر.
وتابع أنه عند حدوث عمليات جنى الأرباح لم يبتعد المؤشر كثيراً عن تلك المستويات ووصل لمستويات 8250 نقطة ومن ثم اقترب مرة أخرى لمستويات 8400 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 234.5 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، من خلال تداول 6.23 مليار سهم، بتنفيذ 503 إلاف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق عليه التى بلغت قيمتها 244.6 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 7.88 مليار ورقة منفذة على 589 ألف عملية بيع وشراء، وانخفض رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 1.43% إلى مستوى 2.248 تريليون جنيه.
قال محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن السوق تتحرك في اتجاه عرضي وسيستمر فيه حتى انتهاء طرح المصرف المتحد.
وأضاف لطفي أن، الهبوط الذي حدث في بعض جلسات الأسبوع الماضي كان بسبب ترقب بدء اكتتاب المصرف المتحد.
وتوقع أن يسبب طرح المصرف زخما شرائيا كبيرا نتيجة جذب الكثير من المستثمرين، ولكن سيعود السوق بعد فترة إلى طبيعته كما حدث مع“أكت فاينانشيال”.
وتوقع لطفي، أن تستقر السوق في جلسات الأسبوع القادم مع هبوط أو صعود طفيف لحين الوصول إلى 31000 نقطة في نهاية الأسبوع.
ونصح لطفي المستثمرين، أن يستثمروا في الأسهم القيادية لجني الأرباح، كسهم البنك التجاري الدولي، وطلعت مصطفي، وأبوقير للأسمدة.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 89.4% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضى، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.7% والعرب 5.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 260.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 263.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
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