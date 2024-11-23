البورصة تترقب نتائج طرح المصرف المتحد

شهدت جلسات الأسبوع الماضى تراجعا جماعيا لمؤشرات البورصة، مدفوعة بعمليات جنى الأرباح التى شهدتها عمليات التداول.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 2.64% ليصل إلى 30631.8 نقطة فى الأسبوع الماضى، كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.8% إلى مستوى 8340 نقاط.

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وسجل مؤشر EGX30 capped انخفاضاً بنحو 2.53% ليصل إلى مستوى 38002 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.24% إلى مستوى 11522 نقطة، كما سجل مؤشر S&P تراجعاً بنحو 2.6% إلى مستوى 6649 نقطة.

قال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن الأسبوع الماضى شهد عمليات جنى أرباح على مدار الجلسات، ماعدا الجلسة الأخيرة والتى شهدت الوصول إلى مستويات دعم قوية عند مستويات 30600 نقطة و30500 نقطة، والتى بالفعل أدت إلى توقف عمليات الضغوط البيعية.

وتابع أبوغنيمة أن تزامن الوصول للحد الأدنى للقناة السعرية الصاعدة التى يعمل المؤشر الرئيسى فى نطاقها منذ مايو الماضى، مع الوصول لمناطق الدعم أدى إلى توقف عمليات جنى الأرباح.

وتوقع أبوغنيمة أن تكون جلسات الأسبوع القادم أفضل، وسيكون هناك فرص للمضاربة جيدة جداً للعملاء الأفراد ومتوسطى الأجل، ومن المتوقع الوصول إلى مستويات بين 31200 و31800 نقطة وأن يكون المؤشر فى اتجاهه للتعافى مرة أخرى.

وبالنسبة للمؤشر السبعيني، يرى أبوغنيمة أن مستويات 8400 نقطة و8450 نقطة كانت نقاط مقاومة قوية تعيق الاستمرار فى الاتجاه الصاعد للمؤشر.

وتابع أنه عند حدوث عمليات جنى الأرباح لم يبتعد المؤشر كثيراً عن تلك المستويات ووصل لمستويات 8250 نقطة ومن ثم اقترب مرة أخرى لمستويات 8400 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 234.5 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، من خلال تداول 6.23 مليار سهم، بتنفيذ 503 إلاف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق عليه التى بلغت قيمتها 244.6 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 7.88 مليار ورقة منفذة على 589 ألف عملية بيع وشراء، وانخفض رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 1.43% إلى مستوى 2.248 تريليون جنيه.

قال محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن السوق تتحرك في اتجاه عرضي وسيستمر فيه حتى انتهاء طرح المصرف المتحد.

وأضاف لطفي أن، الهبوط الذي حدث في بعض جلسات الأسبوع الماضي كان بسبب ترقب بدء اكتتاب المصرف المتحد.

وتوقع أن يسبب طرح المصرف زخما شرائيا كبيرا نتيجة جذب الكثير من المستثمرين، ولكن سيعود السوق بعد فترة إلى طبيعته كما حدث مع“أكت فاينانشيال”.

وتوقع لطفي، أن تستقر السوق في جلسات الأسبوع القادم مع هبوط أو صعود طفيف لحين الوصول إلى 31000 نقطة في نهاية الأسبوع.

ونصح لطفي المستثمرين، أن يستثمروا في الأسهم القيادية لجني الأرباح، كسهم البنك التجاري الدولي، وطلعت مصطفي، وأبوقير للأسمدة.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 89.4% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضى، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.7% والعرب 5.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 260.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 263.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.