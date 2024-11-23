((بنك قناة السويس))..أرباح قوية تدعم السهم

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سهم بنك قناة السويس في تعاملات البورصة
خلال الأسبوع الماضى بنحو25.51% ليصل إلى مستوى سعرى 24.5 جنيه للسهم مستحوذًا على نحو 45 مليون جنيه من تداولات الأسبوع.
وتوقعت بحوث بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن يرتفع أداء سهم بنك قناة السويس، وسط قيمة دفترية 0.7 مرة ومضاعف ربحية 2.5 مرة، ليصل إلى 25 جنيها.
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وارتفع صافى أرباح بنك قناة السويس بنسبة 130%، ليسجل 3.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 1.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مدعومًا بزيادة صافى الدخل من العائد 68% إلى 3.9 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه.
وزاد إجمالى المركز المالى للبنك بنحو 43% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى ليصل إلى 147.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 103 مليارات جنيه بنهاية العام الماضى.
وارتفع صافى محفظة القروض 52% ليسجل 51.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 33.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مدفوعًا بنمو قروض الشركات 50% لتسجل نحو 46.4 مليار جنيه مقابل 30.9 مليار جنيه بنهاية 2023.
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