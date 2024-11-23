((بنك قناة السويس))..أرباح قوية تدعم السهم

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سهم بنك قناة السويس في تعاملات خلال الأسبوع الماضى بنحو25.51% ليصل إلى مستوى سعرى 24.5 جنيه للسهم مستحوذًا على نحو 45 مليون جنيه من تداولات الأسبوع.

وتوقعت بحوث بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن يرتفع أداء سهم بنك قناة السويس، وسط قيمة دفترية 0.7 مرة ومضاعف ربحية 2.5 مرة، ليصل إلى 25 جنيها.

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وارتفع صافى أرباح بنك قناة السويس بنسبة 130%، ليسجل 3.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 1.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مدعومًا بزيادة صافى الدخل من العائد 68% إلى 3.9 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه.

وزاد إجمالى المركز المالى للبنك بنحو 43% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى ليصل إلى 147.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 103 مليارات جنيه بنهاية العام الماضى.

وارتفع صافى محفظة القروض 52% ليسجل 51.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 33.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مدفوعًا بنمو قروض الشركات 50% لتسجل نحو 46.4 مليار جنيه مقابل 30.9 مليار جنيه بنهاية 2023.