331.6 مليون جنيه صافى أرباح سلامة للتأمين بنهاية يونيو 2024

MENAFN - Al-Borsa News) حققت شركة سلامة للتأمين التكافلى مصر، التابعة لمجموعة سلامة للتأمين الإماراتية، صافى ربح 331.6 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مقابل 264.7 مليون جنيه خلال العام المالى 2022-2023، بنسبة نمو 25.3%.

وقالت الشركة، فى بيان، إن إجمالى الأقساط بلغ نحو 957.3 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بنحو 653.8 مليون جنيه خلال العام المالى 2022-2023 بنسبة نمو تتجاوز 46.4%، فيما بلغت فاتورة التعويضات التى سددتها الشركة لعملائها نحو 357.2 مليون جنيه فى يونيو 2024، مقابل 318.3 مليون جنيه فى يونيو 2023 بنمو 12.2%.

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وحقق فائض الاكتتاب التأمينى نموًا تجاوز 381.4% بقيمة بلغت نحو 97.6 مليون جنيه فى يونيو 2024، مقابل 20.3 مليون جنيه فى العام المالى السابق 2022-2023، كما ارتفع فائض النشاط التأمينى بنسبة 189.2% ليسجل نحو 199.2 مليون جنيه، مقابل نحو 68.9 مليون جنيه.

قال محمد عبد المولى، العضو المنتدب للشركة، إن الأرقام المحققة خلال العام المالى الماضى تعكس استراتيجية“سلامة – مصر” لتعظيم الأرباح الفنية المحققة من النشاط التأمينى بالإضافة إلى زيادة الأرباح الكلية والتى تتضمن الأرباح الفنية وعوائد الاستثمار، ما ينعكس على صافى الأرباح ويدعم نمو الشركة ويخدم توسعاتها المستقبلية.

أضاف عبد المولى، أن الأرباح الفنية التى تحققت تؤكد التزام الشركة بالسياسة الاكتتابية المنضبطة بما يتوافق مع التوجهات الرقابية وتعليمات مجلس الإدارة من خلال انتقاء المخاطر وسرعة سداد التعويضات للعملاء.