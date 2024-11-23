331.6 مليون جنيه صافى أرباح سلامة للتأمين بنهاية يونيو 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) حققت شركة سلامة للتأمين التكافلى مصر، التابعة لمجموعة سلامة للتأمين الإماراتية، صافى ربح 331.6 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مقابل 264.7 مليون جنيه خلال العام المالى 2022-2023، بنسبة نمو 25.3%.
وقالت الشركة، فى بيان، إن إجمالى الأقساط بلغ نحو 957.3 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بنحو 653.8 مليون جنيه خلال العام المالى 2022-2023 بنسبة نمو تتجاوز 46.4%، فيما بلغت فاتورة التعويضات التى سددتها الشركة لعملائها نحو 357.2 مليون جنيه فى يونيو 2024، مقابل 318.3 مليون جنيه فى يونيو 2023 بنمو 12.2%.
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وحقق فائض الاكتتاب التأمينى نموًا تجاوز 381.4% بقيمة بلغت نحو 97.6 مليون جنيه فى يونيو 2024، مقابل 20.3 مليون جنيه فى العام المالى السابق 2022-2023، كما ارتفع فائض النشاط التأمينى بنسبة 189.2% ليسجل نحو 199.2 مليون جنيه، مقابل نحو 68.9 مليون جنيه.
قال محمد عبد المولى، العضو المنتدب للشركة، إن الأرقام المحققة خلال العام المالى الماضى تعكس استراتيجية“سلامة – مصر” لتعظيم الأرباح الفنية المحققة من النشاط التأمينى بالإضافة إلى زيادة الأرباح الكلية والتى تتضمن الأرباح الفنية وعوائد الاستثمار، ما ينعكس على صافى الأرباح ويدعم نمو الشركة ويخدم توسعاتها المستقبلية.
أضاف عبد المولى، أن الأرباح الفنية التى تحققت تؤكد التزام الشركة بالسياسة الاكتتابية المنضبطة بما يتوافق مع التوجهات الرقابية وتعليمات مجلس الإدارة من خلال انتقاء المخاطر وسرعة سداد التعويضات للعملاء.
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