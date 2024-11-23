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وزير الإسكان: الالتزام بمواعيد تسليم وحدات العلمين الجديدة لحاجزيها

11/23/2024 2:40:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اختتم المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، جولته بإقليم الساحل الشمالى الغربى، حيث تفقد سير العمل بالمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بمشروع كمبوند“مزارين”، والمقام على مساحة 700 فدان، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، ويمر به طريق البوليفار، وهو أحد الطرق الرئيسية بالمدينة.

موضوعات متعلقة وزير الإسكان يتابع خطة إنهاء وتسليم وحدات“العلمين الجديدة” وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمركز مارينا العلمين السياحى “الإسكان” تطور مشروع“غرب الضبعة” بمساحة 1230 فداناً

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من مختلف المشروعات، وخاصة المشروعات السكنية لتسليم الوحدات لحاجزيها، موجهاً بضغط معدلات العمل، والمتابعة الميدانية الدورية لمختلف مراحل التنفيذ.

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