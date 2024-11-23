أوروبا تواجه أزمة طاقة جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) تتسبب سرعة استنفاد احتياطيات الغاز واحتمال توقف الإمدادات من موسكو ، في ظهور ملامح أزمة طاقة جديدة في أوروبا، التي لا تزال تعاني من صدمات حادة وقعت قبل عامين.

أسهمت التوترات المتصاعدة في أوكرانيا في ارتفاع أسعار الغاز بنحو 45% هذا العام.

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ورغم أن الأسعار لا تزال أقل بكثير من مستوياتها القياسية في عام 2022، إلا أنها لا تزال مرتفعة بما يكفي لتعميق أزمة تكلفة المعيشة للأسر وتكثيف الضغوط التنافسية على المصنعين الذين يعانون من أزمات مالية.

تُعتبر مخزونات الغاز شريان حياة خلال الفترات الأشد برودة، لكن المخزونات هذا العام تتراجع بسرعة بعدما زادت درجات الحرارة المنخفضة الطلب على التدفئة، وأدت قلة الرياح إلى زيادة استخدام الغاز لتوليد الكهرباء.

بعد مرور أكثر من عامين على استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للطاقة كسلاح، لا تزال أوروبا تواجه صعوبات في تأمين نظامها الطاقي.

يعكس السوق الضيق، التحدي الذي يواجه القارة في التخلي التام عن الوقود الأحفوري الروسي.

ويبدو أن الوضع مرشح للتدهور أكثر، إذ من المرجح أن تكون إمدادات الغاز التي ساعدت في ملء المخزونات في عام 2024 غير متوفرة العام المقبل، مما يزيد الضغط على الأسعار.

وقال ماركوس كريببر، الرئيس التنفيذي لشركة“أر دبليو إي”:“لا تزال لدينا مشاكل في إمدادات الغاز. إذا كنا نرغب حقاً في الاستقلال عن الغاز الروسي، فنحن بحاجة إلى مزيد من قدرات الاستيراد، وربما سنشهد ذلك مجدداً هذا الشتاء لأن منشآت تخزين الغاز تنفد بسرعة مع بداية الشتاء قارس البرودة”.

يتصاعد الصراع الروسي الأوكراني، حيث شنت كلتا الدولتين هجمات صاروخية مؤخرًا في محاولة لتحقيق مكاسب قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ونتيجة لتزايد التوترات، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على“غازبروم بنك”، وهي آخر مؤسسة مالية رئيسية مستثناة من العقوبات والمسؤولة عن معالجة مدفوعات الغاز الروسي.

تهدف العقوبات إلى قطع مصادر الدخل من صادرات الطاقة عن الكرملين، لكنها تزيد أيضاً من خطر توقف الغاز الطبيعي الذي لا يزال يتدفق إلى عدد قليل من دول وسط أوروبا.

ورغم من تقليل أوروبا اعتمادها على روسيا، فإن فقدان إحدى القنوات القليلة المتبقية لإمدادات الغاز عبر الأنابيب سيزيد الضغط على سوق الغاز ويرفع الأسعار العالمية بشكل كبير، وفقاً لمحللين في“إنرجي أسبيكتس”.

كانت أوروبا تستعد بالفعل لاحتمال توقف تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا مع انتهاء اتفاقية العبور نهاية العام، وتشير العقوبات إلى أن الغاز قد يتوقف عن التدفق قبل ذلك، حيث حذرت المجر من أن أمنها الطاقي بات مهدداً.

تعكس الأسعار الحالية احتمالية فقدان جزء من التدفقات الروسية الرخيصة المتبقية، إلى جانب تأخير الإمدادات الإضافية من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وشتاء بارد.

وفي إشارة غير مألوفة للضغوط على النظام، أصبحت أسعار الصيف، التي يُفترض أن تكون منخفضة بما يكفي لإعادة ملء المخزونات، أغلى من أسعار الشتاء المقبل، وهذا يشير إلى أن تكاليف الطاقة ستظل مرتفعة لفترة أطول، وكلما قلت مستويات التخزين هذا الشتاء، زادت صعوبة إعادة تعبئة المخزونات.

في ذروة أزمة الطاقة عام 2022، أمرت ألمانيا بعمليات شراء سريعة للغاز من السوق العالمية بأسعار قياسية لملء المخزونات.

ولتعويض بعض التكاليف الإضافية، فرضت برلين ضريبة لتخزين الغاز يدفعها التجار أو الشركات التي تنقل الغاز عبر ألمانيا.

وقد تعرضت هذه الضريبة لانتقادات شديدة لأنها تزيد من تكلفة الحصول على الغاز الطبيعي المسال للدول المحصورة مثل النمسا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.



