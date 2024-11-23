وزير الإسكان يتابع خطة إنهاء وتسليم وحدات العلمين الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، اجتماعًا مساء اليوم، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، بعد انتهاء جولته التفقدية بمشروعات الساحل الشمالى الغربى، لمتابعة خطة إنهاء وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمدينة العلمين الجديدة.

وخلال الاجتماع، استعرض الشربينى، الموقف التفصيلى لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية بمشروعات“سكن مصر – الإسكان المتميز – الداون تاون – الأبراج الشاطئية – الحى اللاتينى – كمبوند مزارين” بمدينة العلمين الجديدة، مشدداً على ضرورة الالتزام الصارم بالمواعيد المحددة لإنهاء وتسليم الوحدات لحاجزيها.

موضوعاتوزير الإسكان: الالتزام بمواعيد تسليم وحدات“العلمين الجديدة” لحاجزيها وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمركز مارينا العلمين السياحى “الإسكان” تطور مشروع“غرب الضبعة” بمساحة 1230 فداناً

كما استعرض وزير الإسكان تقريرا عن نتائج أعمال لجنة الحصر والتفاوض مع الكيانات المتواجدة داخل حدود القرار الجمهوري، رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707 آلاف فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وتابع الوزير تقريرا عن أعمال اللجنة المختصة بمتابعة مدى التزام الشركات بتنفيذ مشروعات التنمية السياحية بالأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى إقليم الساحل الشمالى الغربى، طبقاً للمخطط، وخاصة تنفيذ الوحدات والغرف الفندقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات لإلزامها بتنفيذ مختلف مكونات المشروع طبقاً للمخطط.