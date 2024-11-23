وزير الإسكان يتابع خطة إنهاء وتسليم وحدات العلمين الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، اجتماعًا مساء اليوم، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، بعد انتهاء جولته التفقدية بمشروعات الساحل الشمالى الغربى، لمتابعة خطة إنهاء وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمدينة العلمين الجديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض الشربينى، الموقف التفصيلى لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية بمشروعات“سكن مصر – الإسكان المتميز – الداون تاون – الأبراج الشاطئية – الحى اللاتينى – كمبوند مزارين” بمدينة العلمين الجديدة، مشدداً على ضرورة الالتزام الصارم بالمواعيد المحددة لإنهاء وتسليم الوحدات لحاجزيها.
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كما استعرض وزير الإسكان تقريرا عن نتائج أعمال لجنة الحصر والتفاوض مع الكيانات المتواجدة داخل حدود القرار الجمهوري، رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707 آلاف فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وتابع الوزير تقريرا عن أعمال اللجنة المختصة بمتابعة مدى التزام الشركات بتنفيذ مشروعات التنمية السياحية بالأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى إقليم الساحل الشمالى الغربى، طبقاً للمخطط، وخاصة تنفيذ الوحدات والغرف الفندقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات لإلزامها بتنفيذ مختلف مكونات المشروع طبقاً للمخطط.
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