زيادة مساحات البنجر 16% يرفع تعاقدات شركات السكر

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت تعاقدات الشركات المنتجة لسكر البنجر زيادة خلال الموسم الجاري بدعم من زيادة المساحة المنزرعة من البنجر بنسبة 16% منذ بدء موسم الزراعة في أغسطس الماضي وحتى العاشر من شهر نوفمبر الجاري.

قال مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إن المساحة المنزرعة من البنجر خلال الموسم الحالي بلغت 599.8 ألف فدان مقابل 516 ألف فدان في نفس الفترة من العام السابق، بنمو 16%.

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وأضاف لـ“البورصة” أن تعاقدات الشركات المنتجة للبنجر سجلت أيضًا زيادة بنسبة متفاوتة خلال موسم الزراعة الجاري بدعم من زيادة المساحات المنزرعة، مشيرًا إلى تعاقد شركة الدلتا للسكر على مساحة 101.8 ألف فدان العام الحالي مقابل 93.7 ألف فدان الموسم الماضي بنمو 8%.

بينما تعاقدت شركة الدقهلية للسكر على مساحة 95.7 ألف فدان مقابل 93.7 ألف فدان خلال الموسم الماضي بزيادة 2%. وبلغت تعاقدات شركة الفيوم للسكر 77.7 ألف فدان خلال الموسم الجاري مقارنة بـ 74 ألف فدان الموسم السابق بنمو 4%.

وذكر أن تعاقدات شركة النوبارية بلغت نحو 53.9 ألف فدان مقابل 48.2 ألف فدان الموسم الماضي. وبلغت تعاقدات شركة أبوقرقاص للسكر التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية 34.3 ألف فدان مقابل 21.4 ألف فدان الموسم الماضي. كما تعاقدت شركة النيل للسكر على مساحة 48.6 ألف فدان مقابل 38.9 ألف فدان الموسم الماضي. وبلغت تعاقدات شركة الإسكندرية للسكر 42.6 ألف فدان مقابل 38.9 ألف فدان الموسم الماضي. وأخيرًا، تعاقدت شركة الشرقية للسكر على مساحة 80.1 ألف فدان مقابل 71 ألف فدان الموسم الماضي بزيادة 12% عن الموسم الماضي.

تتم زراعة البنجر على 3 عروات: الأولى مبكرة تبدأ من منتصف شهر أغسطس وحتى منتصف شهر سبتمبر، والثانية متوسطة من منتصف شهر سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر، والثالثة متأخرة من منتصف شهر أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر.

يقدر حجم الإنتاج المتوقع من السكر خلال موسم 2024-2025 بنحو 2.6 مليون طن من السكر، ويتم تصنيع حوالي 70% منه من بنجر السكر و30% من قصب السكر. وقد شهدت زراعة البنجر توسعًا بسبب ارتفاع الطلب الصناعي وتحفيز المزارعين عبر أسعار تنافسية. ومن المتوقع زراعة نحو 654.5 ألف فدان بنحو 11.77 مليون طن بنجر خلال الموسم الحالي، مع زيادة استخدام الري الحديث والتوسع في الزراعة التعاقدية، بينما تظل مساحة قصب السكر ثابتة نسبيًا.

ومن المتوقع أن يصل استهلاك السكر في مصر إلى نحو 4.1 مليون طن، بزيادة عن الموسم السابق، نتيجة للنمو السكاني وارتفاع الطلب وهذا يتطلب استيراد نحو 1.65 مليون طن لسد العجز.