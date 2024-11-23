التمويل الدولية تدرس حزمة تمويلية بـ30 مليون دولار لبنك التجارى وفا مصر

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس مؤسسة التمويل الدولية تقديم حزمة بقيمة قروض وضمانات بقيمة 30 مليون دولار لصالح بنك التجاري وفا مصر.

وقالت المؤسسة إن الحزمة تشمل قرضًا ثانويًا بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار، بالإضافة إلى آلية لتقاسم المخاطر بما يعادل 10 ملايين دولار بالعملة المحلية.

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وأشارت إلى أنه هذا التمويل يهدف إلى دعم برنامج الإقراض الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لدى البنك، حيث ستتحمل مؤسسة التمويل الدولية أقصى مخاطر لنحو 50% من المحفظة التى ستبلغ 20 مليون دولار.

وقالت إن هذا المشروع في إطار برنامج“مصر 30 بحلول 30” الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية، حيث سيحظى البنك بدعم استشاري لتعزيز محفظته الاستثمارية الخضراء.

وتشمل الخدمات الاستشارية مراجعة العمليات المحتملة لمساعدة البنك في تخصيص عائدات الاستثمار للأصول المناخية المؤهلة، إلى جانب متابعة المحفظة وإعداد التقارير بما يتماشى مع معايير الأهلية المناخية لمؤسسة التمويل الدولية.

وتدعم المؤسسة البنك في استخدام أداة تقييم المناخ للمؤسسات المالية (CAFI) لتأكيد الأهلية المناخية للعمليات وحساب تأثيرها المناخى.

ووفقًا لبيان صادر عن مؤسسة التمويل الدولية فقد قامت منذ بدايةعملها في مصر في 1975، باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات تنموية، ولديها محفظة خدمات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.

ويزور سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا مصر غدًا للتأكيد على التزام المؤسسة بدعم التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى.

من المقرر أن يلتقي ((بيمينتا)) خلال زيارته بكبار المسئولين الحكوميين؛ ومن بينهم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، لمناقشة وتحديد الفرص الجديدة لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي لدعم برنامج الطروحات الحكومية.

وقدمت المؤسسة دعمًا للبنك المركزى لتطوير مبادئ التمويل المستدام وتحسين الإرشادات المرتبطة بها، بحسب ما قاله جوخان كونت، مدير بمجموعة المؤسسات المالية فى منطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقى لدى مؤسسة التمويل الدولية.

أضاف البيان، أن المؤسسة قدمت تدريبات تقنية للقطاع المصرفى والمستثمرين المحليين حول السندات الخضراء، وعملية إصدار السندات ذات الطابع المناخي، وتطوير استراتيجيات التمويل المستدام.

ونوه إلى أنه علاوة على ذلك، قامت المؤسسة بإجراء مراجعات شاملة للمحافظ المالية لعدد من المؤسسات المالية لتحديد قاعدة تمويل المناخ ضمن محافظها الحالية، وساعدت بنك القاهرة على تطوير استراتيجيته الخاصة بتمويل المناخ.