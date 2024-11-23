التمويل الدولية تدرس حزمة تمويلية بـ30 مليون دولار لبنك التجارى وفا مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) تدرس مؤسسة التمويل الدولية تقديم حزمة بقيمة قروض وضمانات بقيمة 30 مليون دولار لصالح بنك التجاري وفا مصر.
وقالت المؤسسة إن الحزمة تشمل قرضًا ثانويًا بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار، بالإضافة إلى آلية لتقاسم المخاطر بما يعادل 10 ملايين دولار بالعملة المحلية.
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وأشارت إلى أنه هذا التمويل يهدف إلى دعم برنامج الإقراض الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لدى البنك، حيث ستتحمل مؤسسة التمويل الدولية أقصى مخاطر لنحو 50% من المحفظة التى ستبلغ 20 مليون دولار.
وقالت إن هذا المشروع في إطار برنامج“مصر 30 بحلول 30” الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية، حيث سيحظى البنك بدعم استشاري لتعزيز محفظته الاستثمارية الخضراء.
وتشمل الخدمات الاستشارية مراجعة العمليات المحتملة لمساعدة البنك في تخصيص عائدات الاستثمار للأصول المناخية المؤهلة، إلى جانب متابعة المحفظة وإعداد التقارير بما يتماشى مع معايير الأهلية المناخية لمؤسسة التمويل الدولية.
وتدعم المؤسسة البنك في استخدام أداة تقييم المناخ للمؤسسات المالية (CAFI) لتأكيد الأهلية المناخية للعمليات وحساب تأثيرها المناخى.
ووفقًا لبيان صادر عن مؤسسة التمويل الدولية فقد قامت منذ بدايةعملها في مصر في 1975، باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات تنموية، ولديها محفظة خدمات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويزور سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا مصر غدًا للتأكيد على التزام المؤسسة بدعم التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى.
من المقرر أن يلتقي ((بيمينتا)) خلال زيارته بكبار المسئولين الحكوميين؛ ومن بينهم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، لمناقشة وتحديد الفرص الجديدة لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي لدعم برنامج الطروحات الحكومية.
وقدمت المؤسسة دعمًا للبنك المركزى لتطوير مبادئ التمويل المستدام وتحسين الإرشادات المرتبطة بها، بحسب ما قاله جوخان كونت، مدير بمجموعة المؤسسات المالية فى منطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقى لدى مؤسسة التمويل الدولية.
أضاف البيان، أن المؤسسة قدمت تدريبات تقنية للقطاع المصرفى والمستثمرين المحليين حول السندات الخضراء، وعملية إصدار السندات ذات الطابع المناخي، وتطوير استراتيجيات التمويل المستدام.
ونوه إلى أنه علاوة على ذلك، قامت المؤسسة بإجراء مراجعات شاملة للمحافظ المالية لعدد من المؤسسات المالية لتحديد قاعدة تمويل المناخ ضمن محافظها الحالية، وساعدت بنك القاهرة على تطوير استراتيجيته الخاصة بتمويل المناخ.
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