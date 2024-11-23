مستوردون: تعديلات سجل المستوردين ضرورة ملحة لرفع الضغط عن الدولار

قال صناع فى قطاعات مختلفة، إن التعديلات الجديدة على قانون سجل المستوردين كانت بالأساس مطالب مقترحة من الشركات، بهدف حماية السوق المحلى من الممارسات الضارة وتوفير الدولار للقطاعات القائم نشاطها على التصنيع والإنتاج.

ويناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مشروع قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة.

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وقال سيد النواوى نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التعديلات الجديدة ستساهم فى تنقيح سجل المستوردين، بالإضافة إلى تمكين الشركات القائم نشاطها على التصنيع من استيراد مستلزمات الإنتاج.

أضاف لـ ((البورصة))، أن التعديلات ستسهم فى ترشيد فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية لمدخلات التصنيع التى يحتاجها السوق، وجعلها فى مقدمة أولويات القطاعات التى يدبر لها العملة الأجنبية.

أوضح أن ترشيد الاستيراد بات ضروريًا فى ظل توجه الحكومة لتوطين الصناعات المستوردة لرفع الضغط على الدولار.

وقال علاء نصر الدين عضو غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، إن تعديلات قانون المستوردين تأتى استجابة لمطالب مجتمع الأعمال وأهمها؛ التصالح فى المخالفات وعدم سحب البطاقة الاستيرادية، وتطبيق معايير جديدة تمنع دخول السلع المهربة.

أضاف لـ ((البورصة))، أن تسهيلات قيد الشركات التى تنص عليها التعديلات الجديدة من شأنها أن تساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتبسط الإجراءات المطلوبة من الشركات المستوردة سواء الأجنبية أو المصرية.

وقال وجدى صبحى رئيس مجلس إدارة شركة المناهرى للمنتجات البلاستيكية، إن تبسيط التعقيدات التى كانت تواجه المستوردين والمستثمرين الأجانب ستمكن الشركات الأجنبية من استيراد حاجاتها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

أضاف لـ ((البورصة))، أن التعديلات من شأنها أن تحدث أيضًا نوعًا من تنظيم قواعد الاستيراد التى كانت مسموحة لأى فرد لدية رغبة فى استيراد أو تهريب أي سلعة وهو ما كان يؤثر على الصناعة المحلية ويرفع الطلب على العملة الأجنبية.

وأكد، أن تعزيز الاستقرار الاقتصادى يظهر بشكل مستمر فى السوق المحلى بالتزامن مع تلك التعديلات، وهو ما يستعيد ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصري، وتشجيع المصانع المتوقفة والمتعثرة للعودة للعمل.

وقال أسامة الحوفى المدير العام لجمعية منتجى الغزل والنسيج بشبرا الخيمة، إن أحد أهم التعديلات الجديدة هو مكافحة الغش التجارى والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية، والتى لا تقل جودة عن الموجودة فى السوق المحلى.

وأضاف لـ ((البورصة))، أن الالتزام بمعاير الاستيراد سيخلق منافسة عادلة فى السوق، ويحد من تذبذب الأسعار والتحكم فى نوعية السلع ومستلزمات الإنتاج المعروضة مع ضمان جودتها.



