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قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا غرب بيت لحم

11/23/2024 2:22:48 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، حاجزا عسكريا عند منطقة عقبة حسنة غرب بيت لحم

وأفاد مصدر محلي لمراسل "وفا" بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في منطقة عقبة حسنة على المدخل الرئيس الموصل لقرى الريف الغربي في محافظة بيت لحم، حيث أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين

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