قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا غرب بيت لحم
التاريخ
11/23/2024 2:22:48 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، حاجزا عسكريا عند منطقة عقبة حسنة غرب بيت لحم
وأفاد مصدر محلي لمراسل "وفا" بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في منطقة عقبة حسنة على المدخل الرئيس الموصل لقرى الريف الغربي في محافظة بيت لحم، حيث أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين
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