Bitget تتيح لعشاق كرة القدم فرصة حضور مباريات الدوري الأسباني من خلال منتجها Bitget Pay

(MENAFN
- B2Press Online PR Service) فيكتوريا، سيشل - أعلنت Bitget، المنصة الرائدة عالميًا في مجال تداول العملات الرقمية وإحدى شركات تكنولوجيا Web3، عن حملة ترويجية تُتيح لمستخدميها فرصة حضور إحدى مباريات الدوري الأسباني (لا ليغا)، من خلال الاستفادة من منتجها Bitget Pay. تستمر الحملة من 21 نوفمبر الساعة 18:00 حتى 22 نوفمبر الساعة 18:00 (UTC+8)، وتهدف إلى تعزيز دمج العملات الرقمية المشفرة في مجال الرياضة، خاصة في مناطق أمريكا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، ورابطة الدول المستقلة، وجنوب شرق آسيا، إذ يحظى عشاق كرة القدم من مستخدمي Bitget Pay خلال فترة الحملة بفرصة فريدة للحصول على تذاكر لحضور إحدى المباريات التي ستقام يوم 7 ديسمبر.
تشمل الحملة الترويجية المثيرة فرصة للمشاركين لشراء تذكرة سحب مقابل 1 USDT فقط، يتم دفعها عبر Bitget Pay، للدخول في سحب على 50 تذكرة عادية لحضور المباريات. يفتح باب الشراء يوم 21 نوفمبر الساعة 18:00 (UTC+8) ويغلق يوم 22 نوفمبر الساعة 18:00 (UTC+8). وطوال مدة الحملة، سيتم اختيار 50 مشاركًا للفوز بتذاكر المباريات، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين على مراحل من خلال حساب Bitget على منصة’ X (تويتر سابقًا).
ويمكن للمستخدمين، طوال فترة هذه الحملة، استكشاف قدرات Bitget Pay في إجراء المعاملات بسهولة وسلاسة، مما يجذب عشاق كرة القدم الراغبين في تجربة استخدام العملات الرقمية في عمليات الدفع. تبرز هذه الفرصة التي تُتيح للمشجعين حضور إحدى مباريات الليغا من خلال عملية تعتمد على العملات الرقمية، سهولة استخدام المنصة وقدرتها على ربط التمويل الرقمي بالتجارب اليومية.
رغم أن Bitget Pay غير متاح في بعض المناطق، إلا أن عشاق كرة القدم في المناطق المدعومة يمكنهم الاستفادة من هذا العرض لتجربة الميزات السريعة وسهلة الاستخدام لـ Bitget Pay، مع فرصة الفوز بتذاكر لحضور هذا الحدث المميز.
ومن المقرر أن يتم إخطار المشاركين الفائزين عبر البريد الإلكتروني، وسيتم توزيع تذاكر المباريات قبل أسبوع من تاريخها. ولضمان الشفافية، ترد Bitget من جانبها رسوم المشاركة البالغ قدرها 1 USDT لجميع المستخدمين غير الفائزين خلال 10 أيام عمل. وفي هذا السياق، يُذكر أنه توفر Bitget دائمًا لمستخدميها فرص تفاعل متنوعة من خلال إضافة مجموعة واسعة من المنتجات الرقمية إلى عروضها. ويتماشى العرض الترويجي لـ Bitget Pay مع رسالة Bitget التي تهدف إلى عرض المستخدمين لحالات استخدام واقعية، لاستكشاف سهولة خيارات الدفع المالي في إطار منظومة العملات الرقمية.
نبذة عن Bitget
تأسست Bitget في عام 2018، وهي منصة رائدة عالميًافي مجال تداول العملات الرقمية وإحدى شركات Web3. تخدم المنصة أكثر من 45 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة ومنطقة، ملتزمة بمساعدة المستخدمين على التداول بذكاء من خلال ميزة التداول بالنسخ الرائدة وحلول التداول الأخرى، مع توفير إشعارات فورية بأسعار البيتكوين، والإيثيريوم، وغيرها من العملات الرقمية. إن محفظة Bitget، التي كانت تُعرف سابقًا باسم BitKeep، هي محفظة عالمية متعددة السلاسل تقدم مجموعة شاملة من حلول وتقنيات Web3، بما في ذلك وظائف المحفظة، وتبادل الرموز، وسوق NFT، ومتصفح التطبيقات اللامركزية (DApp)، وغيرها.
تقود Bitget جهود كبيرة للتشجيع على استخدام العملات الرقمية عالميًا، وذلك من خلال شراكات استراتيجية، مثل دورها كشريك العملات الرقمية الرسمي لأكبر دوريات كرة قدم العالمية (الليغا الأسبانية) في أسواق أوروبا الشرقية، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية. بالإضافة إلى ذلك، فهي شريك عالمي لرياضيين أتراك بارزين مثل بوسي توسون تشافوش أوغلو (بطلة العالم في المصارعة)، وساميت جوموش (الحائز على الميدالية الذهبية في الملاكمة)، وإلكين أيدين (لاعبة المنتخب الوطني للكرة الطائرة)، لإلهام المجتمع العالمي لاحتضان مستقبل العملات الرقمية المشفرة.
MENAFN23112024004800010929ID1108918080
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.