الجمعة البيضاء بالأردن .. مبيعات الكهربائيات مخيبة والملابس جيدة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - علاء ناجي
قال نائب نقيب نقابة الاجهزة الكهربائية، فواز قطان، أن مبيعات الاجهزة الكهربائية خلال عروض الجمعة البيضاء التي بدأت منذ بداية الشهر الجاري مخيبة للآمال.
واضاف قطان، اليوم السبت في تصريحات لموقع خبرني، أن المبيعات خلال العروض لم تصل إلى 50% من التوقعات.
وبرر قطان ضعف القوة الشرائية إلى عدة أمور أبرزها عدم توفر سيولة مع المواطنيين بالإضافة إلى الاوضاع الاقتصادية الصعبة.
واعتبر قطان ان المواطنين اصبحوا يتجهون الى الصيانة بدلا من تجديد الاجهزة الكهربائية بسبب الاوضاع الاقتصادية.
ومن جهته، قال نقيب أصحاب محلات الملابس سلطان علان في تصريحات لموقع خبرني، أن نسب المبيعات خلال عروض الجمعة البيضاء متباينة ما بين جيدة الى جيدة جدا وهناك احتمالية لتمديد العروض للشهر المقبل.
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