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الجمعة البيضاء بالأردن .. مبيعات الكهربائيات مخيبة والملابس جيدة

11/23/2024 7:21:38 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - علاء ناجي

قال نائب نقيب نقابة الاجهزة الكهربائية، فواز قطان، أن مبيعات الاجهزة الكهربائية خلال عروض الجمعة البيضاء التي بدأت منذ بداية الشهر الجاري مخيبة للآمال.

واضاف قطان، اليوم السبت في تصريحات لموقع خبرني، أن المبيعات خلال العروض لم تصل إلى 50% من التوقعات.

وبرر قطان ضعف القوة الشرائية إلى عدة أمور أبرزها عدم توفر سيولة مع المواطنيين بالإضافة إلى الاوضاع الاقتصادية الصعبة.

واعتبر قطان ان المواطنين اصبحوا يتجهون الى الصيانة بدلا من تجديد الاجهزة الكهربائية بسبب الاوضاع الاقتصادية.

ومن جهته، قال نقيب أصحاب محلات الملابس سلطان علان في تصريحات لموقع خبرني، أن نسب المبيعات خلال عروض الجمعة البيضاء متباينة ما بين جيدة الى جيدة جدا وهناك احتمالية لتمديد العروض للشهر المقبل.

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