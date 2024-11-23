ترشيح الأردنية نشيوات جراح عام للولايات المتحدة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الطبيبة الاردنية الأصل جانيت نشيوات جراحا عاما للولايات المتحدة، بحسب ما أفادت قناة فوكس نيوز الإخبارية.
وقال ترمب، إن الطبيبة نشيوات، مدافعة شرسة ومحاورة قوية في مجال الطب الوقائي والصحة العامة.
وأضاف " أنا فخور جدا بأن أعلن اليوم أن الطبيبة نشيوات، ستكون طبيبة الأمة، جراحة عامة للولايات المتحدة، وهي حاصلة على البورد المزدوج ولديها التزام لا يتزعزع بإنقاذ وعلاج الآلاف من أرواح الأميركيين، وهي مناصرة قوية ومتواصلة في مجال الطب الوقائي والصحة العامة، وهي ملتزمة بضمان حصول الأميركيين على رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة، وتؤمن بتمكين الأفراد من تولي مسؤولية صحتهم ليعيشوا حياة أطول وأكثر صحة".
وأشار الى أنها عالجت المرضى أثناء جائحة كوفيد-19، واهتمت بضحايا إعصار كاترينا وأعاصير جوبلين، وعملت في منظمة إغاثة الكوارث Samaritan's Purse التي تقدم الرعاية في المغرب وهايتي وبولندا.
ويعد منصب جراح عام الولايات المتحدة، أعلى منصب طبي في البلاد، يمنح صاحبة القرار بإجازة أي دواء لأي وباء في العالمً ويرتبط بالرئيس الأميركي مباشرة.
وُلدت الدكتورة نشيوات في كارمل، نيويورك، لوالدين من أصل أردني مسيحي. في عام 1982، انتقلت عائلتها إلى أوماتيلا، فلوريدا، حيث نشأت.
يشار الى أن الطبيبة جانيت نشيوات هي شقيقة جوليا نشيوات، زوجة مستشار ترامب للأمن القومي مايك والتز، والتي التي تمتلك خلفية كبيرة في مجال الأمن الداخلي والسياسات الحكومية.
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