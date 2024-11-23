ترشيح الأردنية نشيوات جراح عام للولايات المتحدة

MENAFN - Khaberni) خبرني - رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الطبيبة الاردنية الأصل جانيت نشيوات جراحا عاما للولايات المتحدة، بحسب ما أفادت قناة فوكس نيوز الإخبارية.

وقال ترمب، إن الطبيبة نشيوات، مدافعة شرسة ومحاورة قوية في مجال الطب الوقائي والصحة العامة.

وأضاف " أنا فخور جدا بأن أعلن اليوم أن الطبيبة نشيوات، ستكون طبيبة الأمة، جراحة عامة للولايات المتحدة، وهي حاصلة على البورد المزدوج ولديها التزام لا يتزعزع بإنقاذ وعلاج الآلاف من أرواح الأميركيين، وهي مناصرة قوية ومتواصلة في مجال الطب الوقائي والصحة العامة، وهي ملتزمة بضمان حصول الأميركيين على رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة، وتؤمن بتمكين الأفراد من تولي مسؤولية صحتهم ليعيشوا حياة أطول وأكثر صحة".

وأشار الى أنها عالجت المرضى أثناء جائحة كوفيد-19، واهتمت بضحايا إعصار كاترينا وأعاصير جوبلين، وعملت في منظمة إغاثة الكوارث Samaritan's Purse التي تقدم الرعاية في المغرب وهايتي وبولندا.

ويعد منصب جراح عام الولايات المتحدة، أعلى منصب طبي في البلاد، يمنح صاحبة القرار بإجازة أي دواء لأي وباء في العالمً ويرتبط بالرئيس الأميركي مباشرة.

وُلدت الدكتورة نشيوات في كارمل، نيويورك، لوالدين من أصل أردني مسيحي. في عام 1982، انتقلت عائلتها إلى أوماتيلا، فلوريدا، حيث نشأت.

يشار الى أن الطبيبة جانيت نشيوات هي شقيقة جوليا نشيوات، زوجة مستشار ترامب للأمن القومي مايك والتز، والتي التي تمتلك خلفية كبيرة في مجال الأمن الداخلي والسياسات الحكومية.