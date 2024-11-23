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الثقافة والمكتبة الوطنية تكرمان خمسة فنانين مقدسيين

11/23/2024 7:11:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN-
كرمت وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية ستة من فنّاني المسرح الفلسطيني المقدسيين، وهم: أحمد أبو سلعوم، وحسام أبو عيشة، وكمال الباشا، ومحمود عوض، والفنان المرحوم مصطفى الكرد.

وجاء ذلك في مسرح مؤسسة بوتين في بيت لحم، وبرعاية وحضور وزير الثقافة عماد حمدان ورئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع.

وافتتح حفل التكريم بالسلام الوطني، تلته كلمة ترحيبية لمحافظة بيت لحم محمد طه.

وتناول وزير الثقافة عماد حمدان في كلمته تاريخ الحركة المسرحية والفنية في القدس، مشددا على أهمية الفن كرسالة حضارية تندرج ضمن وسائل المقاومة والحفاظ على الهوية والكينونة الفلسطينية.

وأشاد بدور الفنانين المكرّمين في حمل مشعل الفن والمسرح الفلسطيني في القدس، والنهضة به، رغم سياسات الاحتلال القمعية.

بدوره، استعرض قراقع
مدينة القدس عبر شخصياتها الفنية والثقافية والسياسية، مرحّبا بالفنانين المكرمين.

وقدم الفنانان أبو سلعوم
وأبو عيشة فقرات فنية قصيرة اختصرت تاريخ المسرح الفلسطيني في القدس المحتلة.

وفي النهاية تم تسليم شهادات التكريم للفنانين.

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