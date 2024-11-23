الثقافة والمكتبة الوطنية تكرمان خمسة فنانين مقدسيين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN-
كرمت وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية ستة من فنّاني المسرح الفلسطيني المقدسيين، وهم: أحمد أبو سلعوم، وحسام أبو عيشة، وكمال الباشا، ومحمود عوض، والفنان المرحوم مصطفى الكرد.
وجاء ذلك في مسرح مؤسسة بوتين في بيت لحم، وبرعاية وحضور وزير الثقافة عماد حمدان ورئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع.
وافتتح حفل التكريم بالسلام الوطني، تلته كلمة ترحيبية لمحافظة بيت لحم محمد طه.
وتناول وزير الثقافة عماد حمدان في كلمته تاريخ الحركة المسرحية والفنية في القدس، مشددا على أهمية الفن كرسالة حضارية تندرج ضمن وسائل المقاومة والحفاظ على الهوية والكينونة الفلسطينية.
وأشاد بدور الفنانين المكرّمين في حمل مشعل الفن والمسرح الفلسطيني في القدس، والنهضة به، رغم سياسات الاحتلال القمعية.
بدوره، استعرض قراقع
مدينة القدس عبر شخصياتها الفنية والثقافية والسياسية، مرحّبا بالفنانين المكرمين.
وقدم الفنانان أبو سلعوم
وأبو عيشة فقرات فنية قصيرة اختصرت تاريخ المسرح الفلسطيني في القدس المحتلة.
وفي النهاية تم تسليم شهادات التكريم للفنانين.
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