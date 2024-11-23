ضمن مشروع قريب : ثلاثة عشر صحفيا عربيا ينهون مشاركتهم بمؤتمر المناخ العالمي

(MENAFN
- Palestine News Network
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باكو / PNN / انهى ثلاثة عشر صحفي وصحفية عربي من اربع دول هي فلسطين والاردن والعراق ولبنان مشاركتهم في تغطية فعاليات مؤتمر المناخ العالمي COP29 الذي عقد في عاصمة اذربيجان.
ويمثل الصحفيون وسائل اعلامية مستقلة سواء كانت مكتوبة او تلفزيونية او اذاعية في الدول الاربعة حيث عملوا على مدار ايام انعقاد فعاليات مؤتمر المناخ العالمي على اعداد العشرات من التقارير حول التغيير المناخي والاضرار التي يمكن ان تلحق بالبيئة نتيجة هذه التغييرات هذا الى جانب اعداد تقارير متعددة عن واقع المناخ والبيئة كل في بلاده بهدف تعريف المواطنين العرب في هذه الدول الاربعة وغيرها من الدول العربية بالتغييرات المناخية واثارها على المواطنين و المجتمعات العربية من جهة وكيفية التعامل مع هذه التغييرات من خلال التخفيف من السلوكيات التي تؤثر سلبا على حياتهم وحياة الاجيال المستقبلية.
كما تابع الصحفيون المشاركون في برنامج قريب لتغطية مؤتمر المناخ قضايا وملفات متخصصة يتم طرحها خلال جلسات المؤتمر سواء تلم المتعلقة بالموازنات والتمويل او التخفيف من انعكاسات التغييرات المناخية او التحول للطاقة النظيفة الخضراء.
وعبر الصحفيون المشاركون في تغطيات مؤتمر المناخ عبر برنامج قريب عن سعادتهم بهذه المشاركة والتغطية التي اعطتهم وجمهور مشاهديهم ومتابعيهم للتعرف على قضايا البيئة والتغيير المناخي وهي فرصة ما كانوا ليحظوا بها لولا برنامج قريب ومشاريعه التي تدعم جهودهم وعملهم الاعلامي المستمر شاكرين ادارة مشروع قريب Qarib والوكالة الفرنسية للتنمية الاعلامية CFI
والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية AFD .
وضم الوفد الاعلامي الذي اشرفت على عمله وتقاريره الصحفية المخضرمة بقضايا المناخ والبيئة سوزان بعقليني وتابع الترتيبات الادارية محمود حوشي ممثلين وصحفيين عن شبكة فلسطين الاخبارية PNN وقناة رؤية فلسطين وموقع يلا من العراق ومواقع درج ورصيف و موقع 961 للاعلام العلمي وبيروت اليوم من لبنان وصحفيين مستقلين ومؤثرين من الاردن يعملون في وسائل اعلام ومنصات عبر التواصل الاجتماعي الاردنية.
يشار الى ان مشروع قريب هو مشروع اقليمي عربي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الاعلامية CFI بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية لدعم وسائل الاعلام المستقلة في البلدان الاربعة في اطار رؤية اعلامية تعزز اهمية وحضور الاعلام المستقل في المجتمعات.
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