ضمن مشروع قريب : ثلاثة عشر صحفيا عربيا ينهون مشاركتهم بمؤتمر المناخ العالمي

MENAFN - Palestine News ) باكو / PNN / انهى ثلاثة عشر صحفي وصحفية عربي من اربع دول هي فلسطين والاردن والعراق ولبنان مشاركتهم في تغطية فعاليات مؤتمر المناخ العالمي COP29 الذي عقد في عاصمة اذربيجان.

ويمثل الصحفيون وسائل اعلامية مستقلة سواء كانت مكتوبة او تلفزيونية او اذاعية في الدول الاربعة حيث عملوا على مدار ايام انعقاد فعاليات مؤتمر المناخ العالمي على اعداد العشرات من التقارير حول التغيير المناخي والاضرار التي يمكن ان تلحق بالبيئة نتيجة هذه التغييرات هذا الى جانب اعداد تقارير متعددة عن واقع المناخ والبيئة كل في بلاده بهدف تعريف المواطنين العرب في هذه الدول الاربعة وغيرها من الدول العربية بالتغييرات المناخية واثارها على المواطنين و المجتمعات العربية من جهة وكيفية التعامل مع هذه التغييرات من خلال التخفيف من السلوكيات التي تؤثر سلبا على حياتهم وحياة الاجيال المستقبلية.

كما تابع الصحفيون المشاركون في برنامج قريب لتغطية مؤتمر المناخ قضايا وملفات متخصصة يتم طرحها خلال جلسات المؤتمر سواء تلم المتعلقة بالموازنات والتمويل او التخفيف من انعكاسات التغييرات المناخية او التحول للطاقة النظيفة الخضراء.

وعبر الصحفيون المشاركون في تغطيات مؤتمر المناخ عبر برنامج قريب عن سعادتهم بهذه المشاركة والتغطية التي اعطتهم وجمهور مشاهديهم ومتابعيهم للتعرف على قضايا البيئة والتغيير المناخي وهي فرصة ما كانوا ليحظوا بها لولا برنامج قريب ومشاريعه التي تدعم جهودهم وعملهم الاعلامي المستمر شاكرين ادارة مشروع قريب Qarib والوكالة الفرنسية للتنمية الاعلامية CFI

والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية AFD .

وضم الوفد الاعلامي الذي اشرفت على عمله وتقاريره الصحفية المخضرمة بقضايا المناخ والبيئة سوزان بعقليني وتابع الترتيبات الادارية محمود حوشي ممثلين وصحفيين عن شبكة فلسطين الاخبارية PNN وقناة رؤية فلسطين وموقع يلا من العراق ومواقع درج ورصيف و موقع 961 للاعلام العلمي وبيروت اليوم من لبنان وصحفيين مستقلين ومؤثرين من الاردن يعملون في وسائل اعلام ومنصات عبر التواصل الاجتماعي الاردنية.

يشار الى ان مشروع قريب هو مشروع اقليمي عربي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الاعلامية CFI بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية لدعم وسائل الاعلام المستقلة في البلدان الاربعة في اطار رؤية اعلامية تعزز اهمية وحضور الاعلام المستقل في المجتمعات.