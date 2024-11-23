مراسم تسليم وتسلم قيادة الحرس الرئاسي واستقبال الرئيس للقادة

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN-استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قائد الحرس الرئاسي اللواء محمد الدعاجنة، والمستشار العسكري اللواء منير الزعبي، بحضور كبار ضباط الحرس الرئاسي.

وأثنى سيادته، على الجهود التي يبذلها

الحرس الرئاسي، مشيدا بالجهود التي بذلها اللواء الزعبي طوال فترة قيادته للجهاز، ودوره في تطوير قدرات الحرس الرئاسي.

كما جرى اليوم مراسم تسليم وتسلم قيادة الجهاز، إذ تسلم اللواء محمد الدعاجنة مهامه الجديدة قائدا لجهاز الحرس الرئاسي خلفا للواء منير الزعبي، وذلك خلال مراسم عسكرية رسمية أقيمت في مقر القيادة.

وحضر المراسم، تشكيلات من حرس الشرف وضباط الحرس الرئاسي، حيث ألقى اللواء الزعبي كلمة عبّر فيها عن ثقته بقدرة اللواء الدعاجنة على قيادة الجهاز، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.

كما أعرب عن امتنانه لسيادة الرئيس على دعمه المستمر، مؤكدًا استعداده لخدمة الوطن في مهمته المقبلة كمستشار لرئيس الدولة للشؤون العسكرية.

كما ثمّن اللواء الدعاجنة جهود اللواء الزعبي في بناء وتطوير الحرس الرئاسي الفلسطيني.