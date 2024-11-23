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الأرصاد: كتلة هوائية باردة ورطبة بدءا من الأحد

11/23/2024 7:11:29 AM
(MENAFN- Amman Net) يكون الطقس اليوم السبت مشمسا مع درجات حرارة لطيفة في أغلب المناطق، ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأحد، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، ويطرأ انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة ، ويكون الطقس باردا نسبياً في ساعات النهار وغائما جزئيا الى غائم أحيانا، واعتبارًا من بعد الظهر تهطل زخات خفيفة إلى متوسطة الشدة من المطر في شمال ووسط المملكة لفترات محدودة ، تمتد في ساعات المساء لتتركز فرص الهطول على المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، ويزداد الشعور بالبرودة مع انخفاض اكثر لدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح الغربية وتكون مصحوبة بهبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض المناطق الى (60 كم/ساعة)، مما يؤدي الى اثارة الغبار خاصة في مناطق البادية والصحراوية.


ويطرأ يوم الاثنين، إنخفاض آخر على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة بحوالي (6-8) درجات مئوية، مع أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتبقى الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر لفترات قصيرة في أجزاء متفرقة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تتجاوز حاجز ال(60 كم/ساعة)، تثير الغبار في العديد من المناطق خاصة مناطق البادية والصحراوية.


ويكون الطقس يوم الثلاثاء باردًا بوجه عام وغائما جزئيا ، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول بعض الزخات الخفيفة في اقصى شمال المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 9، وفي مرتفعات الشراة 17 - 8, وفي مناطق البادية 23 - 10, وفي مناطق السهول 22 - 12, وفي الأغوار الشمالية 27 - 16, وفي الأغوار الجنوبية 29 - 18، وفي البحر الميت 28 - 17، وفي خليج العقبة 28 - 18 درجة مئوية.

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