عقد مجلس اتحاد الطائرة يكتمل بانتخاب ممثلي أندية الممتازة اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - يكتمل عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة اليوم، من خلال انتخاب ممثلي أندية الدرجة الممتازة، عند الساعة الواحدة ظهرا، في قاعة الراحل عبدالله أبو نوار، بصالة الأميرة سمية.
وكانت اللجنة الأولمبية قد سمت الأعضاء المعينين في مجلس إدارة اتحاد اللعبة، تتقدمهم رئيسة الاتحاد الحالي سمو الأميرة آية بنت فيصل، إلى جانب نائب الرئيسة الحالي جهاد قطيشات، والعضوين الحاليين سليمان العساف، فرح بدارنة، والوجه الجديد فراس هارون.
وانتخب بالتزكية، كل من الوجه الجديد ممثل
نادي التعاون طلال النبراوي، وممثل أندية السيدات عضو الاتحاد الحالي يونس العبداللات، وممثلي اللاعبين المعتزلين العضوين الحاليين إسماعيل السراحنة وميسون السمامعة.
وينتخب أعضاء الهيئة العامة، اثنين من المرشحين عن فئة أندية الدرجة الممتازة، والتي ترشح عنها كل من ممثلي شباب الحسين، البقعة، العودة، المحطة ومليح، فيما انسحب ممثل عيرا من السباق الانتخابي، وسقطت عضوية نادي الوحدات من "عمومية" الاتحاد، ولم يترشح نادي الكرمل، وكان العضوان المنتخبان عن أندية الممتاز في الدورة السابقة، ممثلين عن ناديي شباب الحسين والعودة.
وصرح نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات لـ"الغد" قائلا: "نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين عن فئة الأندية الممتازة، ونعتبر الأندية أساس العمل، والنتاج الحقيقي لمنتخبات وطنية مميزة، من خلال رفدها لأفضل اللاعبين واللاعبات لمختلف فئات المنتخبات الوطنية على صعيد الذكور والإناث، ونتمنى أن تسود الانتخابات عن فئة أندية الممتاز، التنافس الشريف والروح الرياضية كما عهدناها منهم في دورات انتخابية سابقة".
وحول وجود أغلب أعضاء المجلس السابق في عضوية مجلس الإدارة الجديد، شرح قطيشات : "تتقدمنا في المجلس الجديد، رئيسة الاتحاد وعضو الاتحادين الآسيوي والدولي سمو الأميرة آية بنت فيصل، والتي كان لتوجيهاتها وتعليماتها ومتابعاتها لأدق التفاصيل، الدور الأهم في قطع شوط كبير بمسيرة التطوير والتحديث في برامج عملنا، والتي لمسها الداني والقاضي، وأشاد بها رؤساء وأعضاء الاتحادات الوطنية، عربيا وإقليميا، والمستمدة من عزيمة وحماس سمو الأميرة آية التي تترأس الاتحاد منذ عدة سنوات".
وأضاف: "تسمية اللجنة الأولمبية للأعضاء المعينين، وانتخابات الروابط النزيهة وما قدمته من ممثلين عنها بالتزكية، أعادت أغلب أعضاء المجلس الجديد، ونرحب بالتأكيد بالوجوه الجديدة التي نتمنى منها الاندماج السريع في خططنا ورؤيتنا المستقبلية، ويمنحنا وجود أغلب أعضاء المجلس السابق، الانسجام والتناغم في متابعة مسيرة التطوير، وتنفيذ الخطط الموضوعة".
على صعيد آخر، حضر رئيس الاتحاد السوداني للكرة الطائرة، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية السودانية د. خالد عبدالله، وأمين اللجنة الأولمبية السودانية محمود السر، قمة الطائرة الأردنية التي جمعت عيرا متصدر الدوري الممتاز، ومطارده حامل لقب الدوري شباب الحسين، والتي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضي، وانتهت بفوز شباب الحسين بنتيجة 3-2، في صالة قصر الرياضة.
وأكد الطرفان على طيب العلاقة التي تربط البلدين والشعبين واتحادي الكرة الطائرة، مؤكدين أن الزيارة تأتي لتبادل أشكال التعاون المشترك لتطوير اللعبة في البلدين، في الوقت الذي أشاد به عبد الله والسر بالمستوى القوي والمتطور الذي قدمه فريقا عيرا وشباب الحسين، متمنين المزيد من التطور للطائرة الأردنية.
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