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عقد مجلس اتحاد الطائرة يكتمل بانتخاب ممثلي أندية الممتازة اليوم

11/23/2024 6:38:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - يكتمل عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة اليوم، من خلال انتخاب ممثلي أندية الدرجة الممتازة، عند الساعة الواحدة ظهرا، في قاعة الراحل عبدالله أبو نوار، بصالة الأميرة سمية.
وكانت اللجنة الأولمبية قد سمت الأعضاء المعينين في مجلس إدارة اتحاد اللعبة، تتقدمهم رئيسة الاتحاد الحالي سمو الأميرة آية بنت فيصل، إلى جانب نائب الرئيسة الحالي جهاد قطيشات، والعضوين الحاليين سليمان العساف، فرح بدارنة، والوجه الجديد فراس هارون.
وانتخب بالتزكية، كل من الوجه الجديد ممثل نادي التعاون طلال النبراوي، وممثل أندية السيدات عضو الاتحاد الحالي يونس العبداللات، وممثلي اللاعبين المعتزلين العضوين الحاليين إسماعيل السراحنة وميسون السمامعة.
وينتخب أعضاء الهيئة العامة، اثنين من المرشحين عن فئة أندية الدرجة الممتازة، والتي ترشح عنها كل من ممثلي شباب الحسين، البقعة، العودة، المحطة ومليح، فيما انسحب ممثل عيرا من السباق الانتخابي، وسقطت عضوية نادي الوحدات من "عمومية" الاتحاد، ولم يترشح نادي الكرمل، وكان العضوان المنتخبان عن أندية الممتاز في الدورة السابقة، ممثلين عن ناديي شباب الحسين والعودة.
وصرح نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات لـ"الغد" قائلا: "نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين عن فئة الأندية الممتازة، ونعتبر الأندية أساس العمل، والنتاج الحقيقي لمنتخبات وطنية مميزة، من خلال رفدها لأفضل اللاعبين واللاعبات لمختلف فئات المنتخبات الوطنية على صعيد الذكور والإناث، ونتمنى أن تسود الانتخابات عن فئة أندية الممتاز، التنافس الشريف والروح الرياضية كما عهدناها منهم في دورات انتخابية سابقة".
وحول وجود أغلب أعضاء المجلس السابق في عضوية مجلس الإدارة الجديد، شرح قطيشات : "تتقدمنا في المجلس الجديد، رئيسة الاتحاد وعضو الاتحادين الآسيوي والدولي سمو الأميرة آية بنت فيصل، والتي كان لتوجيهاتها وتعليماتها ومتابعاتها لأدق التفاصيل، الدور الأهم في قطع شوط كبير بمسيرة التطوير والتحديث في برامج عملنا، والتي لمسها الداني والقاضي، وأشاد بها رؤساء وأعضاء الاتحادات الوطنية، عربيا وإقليميا، والمستمدة من عزيمة وحماس سمو الأميرة آية التي تترأس الاتحاد منذ عدة سنوات".
وأضاف: "تسمية اللجنة الأولمبية للأعضاء المعينين، وانتخابات الروابط النزيهة وما قدمته من ممثلين عنها بالتزكية، أعادت أغلب أعضاء المجلس الجديد، ونرحب بالتأكيد بالوجوه الجديدة التي نتمنى منها الاندماج السريع في خططنا ورؤيتنا المستقبلية، ويمنحنا وجود أغلب أعضاء المجلس السابق، الانسجام والتناغم في متابعة مسيرة التطوير، وتنفيذ الخطط الموضوعة".
على صعيد آخر، حضر رئيس الاتحاد السوداني للكرة الطائرة، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية السودانية د. خالد عبدالله، وأمين اللجنة الأولمبية السودانية محمود السر، قمة الطائرة الأردنية التي جمعت عيرا متصدر الدوري الممتاز، ومطارده حامل لقب الدوري شباب الحسين، والتي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضي، وانتهت بفوز شباب الحسين بنتيجة 3-2، في صالة قصر الرياضة.
وأكد الطرفان على طيب العلاقة التي تربط البلدين والشعبين واتحادي الكرة الطائرة، مؤكدين أن الزيارة تأتي لتبادل أشكال التعاون المشترك لتطوير اللعبة في البلدين، في الوقت الذي أشاد به عبد الله والسر بالمستوى القوي والمتطور الذي قدمه فريقا عيرا وشباب الحسين، متمنين المزيد من التطور للطائرة الأردنية.

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