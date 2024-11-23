منتخب القتال الجماعي يودع بطولة كأس العالم للكراتيه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- ودع المنتخب
الوطني للكراتيه للقتال الجماعي اليوم منافسات بطولة كأس العالم الأولى للفرق
المقامة في مدينة بامبلونا الإسبانية.
وخسر المنتخب في الدور
ربع النهائي أمام منتخب
إيطاليا 1-3.
وكان المنتخب الوطني
للقتال الجماعي قد فاز في 4 مباريات
في دور المجموعات على منتخب سلوفاكيا 4-1.
وفاز في مباراته
الثانية على منتخب كولومبيا 3-2.
وفي مباراته الثالثة
على منتخب أوكرانيا 5-0.
وفاز في المباراة
الرابعة على منتخب تونس 4-1.
ومثّل المنتخب الوطني
للقتال الجماعي زكي أبو قاعود، محمد الجعفري، عفيف غيث، حسن المصاروة، يوسف نوفل،
أحمد شديد وعمر شقرة.
ولم يشارك في البطولة
بسبب الإصابة كل من عبد الرحمن المصاطفة وعبد الله حماد.
ويرافق وفد المنتخب
الوطني فراس حسونة رئيسا للوفد، والمدير الفني محمد فتيان، والمدرب محمود سجان
والمعالج معاذ المدني.
ayman. [email protected]
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