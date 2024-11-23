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منتخب القتال الجماعي يودع بطولة كأس العالم للكراتيه

11/23/2024 6:38:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان- ودع المنتخب الوطني للكراتيه للقتال الجماعي اليوم منافسات بطولة كأس العالم الأولى للفرق المقامة في مدينة بامبلونا الإسبانية.

وخسر المنتخب في الدور ربع النهائي أمام منتخب إيطاليا 1-3.

وكان المنتخب الوطني للقتال الجماعي قد فاز في 4 مباريات في دور المجموعات على منتخب سلوفاكيا 4-1.

وفاز في مباراته الثانية على منتخب كولومبيا 3-2.

وفي مباراته الثالثة على منتخب أوكرانيا 5-0.

وفاز في المباراة الرابعة على منتخب تونس 4-1.

ومثّل المنتخب الوطني للقتال الجماعي زكي أبو قاعود، محمد الجعفري، عفيف غيث، حسن المصاروة، يوسف نوفل، أحمد شديد وعمر شقرة.

ولم يشارك في البطولة بسبب الإصابة كل من عبد الرحمن المصاطفة وعبد الله حماد.

ويرافق وفد المنتخب الوطني فراس حسونة رئيسا للوفد، والمدير الفني محمد فتيان، والمدرب محمود سجان والمعالج معاذ المدني.

ayman. [email protected]

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