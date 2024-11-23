استشهاد مدير مستشفى و 6 موظفين في غارة اسرائيلية على البقاع

استشهاد مدير مستشفى و 6 موظفين في غارة اسرائيلية على البقاع
التاريخ
11/23/2024 6:38:10 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة، عن استشهاد مدير مستشفى
الأمل في بعلبك، جراء غارة شنها الطيران الحربي الاسرائيلي على بعلبك في البقاع اللبناني.
وذكرت الوزارة في بيان لها، بأن الغارة الاسرائيلية التي استهدفت مستشفى الأمل أدت كذلك إلى استشهاد ستة من الموظفين كانوا مع مدير المستشفى وقت وقوع الغارة. --(بترا)
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