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استشهاد مدير مستشفى و 6 موظفين في غارة اسرائيلية على البقاع

11/23/2024 6:38:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة، عن استشهاد مدير مستشفى الأمل في بعلبك، جراء غارة شنها الطيران الحربي الاسرائيلي على بعلبك في البقاع اللبناني.
وذكرت الوزارة في بيان لها، بأن الغارة الاسرائيلية التي استهدفت مستشفى الأمل أدت كذلك إلى استشهاد ستة من الموظفين كانوا مع مدير المستشفى وقت وقوع الغارة. --(بترا)

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