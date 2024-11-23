هجوم واسع بالمسيرات من لبنان يستهدف الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهد الكيان الصهيوني،
الجمعة، هجوماً من لبنان عبر نحو 5 طائرات مسيّرة، اعترض سلاح الجو إحداها على
الأقل، في الوقت الذي تجري متابعة البقية.
وذكرت مصادر عبرية أن المسيّرات
تسللت واخترقت الأجواء من الجليل الغربي مروراً بنهاريا وعكا و"الكريوت"
وشرق حيفا ومناطق أخرى.
وحلّقت المسيّرات
لأكثر من نصف ساعة في الأجواء دون أن تتمكن الدفاعات الجوية الإسرائيلية من صدها
وإسقاطها، وفق المصادر.
وقالت صحيفة
"معاريف" العبرية إن البلاد تشهد "هجمة مسيّرات استثنائية وسلاح
الجو يتعقب 5 أهداف جوية مشبوهة".
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي
إنه على علم بتسلل أجسام مشبوهة تم رصدها وهي تحت متابعة سلاح الجو.
ونشر ناشطون
إسرائيليون وعرب مقاطع فيديو، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر الطائرات المسيرة
ومحاولة اعتراضها.
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