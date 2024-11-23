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هجوم واسع بالمسيرات من لبنان يستهدف الاحتلال

11/23/2024 6:38:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شهد الكيان الصهيوني، الجمعة، هجوماً من لبنان عبر نحو 5 طائرات مسيّرة، اعترض سلاح الجو إحداها على الأقل، في الوقت الذي تجري متابعة البقية.
وذكرت مصادر عبرية أن المسيّرات تسللت واخترقت الأجواء من الجليل الغربي مروراً بنهاريا وعكا و"الكريوت" وشرق حيفا ومناطق أخرى.

وحلّقت المسيّرات لأكثر من نصف ساعة في الأجواء دون أن تتمكن الدفاعات الجوية الإسرائيلية من صدها وإسقاطها، وفق المصادر.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن البلاد تشهد "هجمة مسيّرات استثنائية وسلاح الجو يتعقب 5 أهداف جوية مشبوهة".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه على علم بتسلل أجسام مشبوهة تم رصدها وهي تحت متابعة سلاح الجو.

ونشر ناشطون إسرائيليون وعرب مقاطع فيديو، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر الطائرات المسيرة ومحاولة اعتراضها.

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