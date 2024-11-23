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حزب الله يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية جنوب لبنان

11/23/2024 6:38:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن حزب الله منتصف ليلة الجمعة/ السبت، أنه يخوض اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مع قوات إسرائيلية في بلدة الجبين، جنوبي لبنان.
وأضاف الحزب أنه قصف بالصواريخ تجمعا لقوات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام.

وذكرت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية" أن صفارات الإنذار دوت في "كريات شمونة" و"المطلة" وبلدات عدة في "إصبع الجليل".

من جانبه، قال حزب الله إنه دمر دبابة ميركافا إسرائيلية في بلدة الجبين جنوبي لبنان، وأوقع أفراد طاقمها بين قتيل وجريح.

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