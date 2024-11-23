حزب الله يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله منتصف
ليلة الجمعة/ السبت، أنه يخوض اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مع قوات إسرائيلية في بلدة
الجبين، جنوبي لبنان.
وأضاف الحزب أنه قصف
بالصواريخ تجمعا لقوات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام.
وذكرت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية"
أن صفارات الإنذار دوت في "كريات شمونة" و"المطلة" وبلدات عدة
في "إصبع الجليل".
من جانبه، قال حزب الله إنه دمر دبابة ميركافا
إسرائيلية في بلدة الجبين جنوبي لبنان، وأوقع أفراد طاقمها بين قتيل وجريح.
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