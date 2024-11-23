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شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة

11/23/2024 6:38:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استُشهدت سيدة فلسطينية وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
ونقلا عن موقع "الجزيرة نت"، استشهد 7 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بحي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

كما سقط 3 شهداء وأكثر من 24 مصابا إثر قصف إسرائيلي على منزل في محيط خيام النازحين بخان يونس، جنوبي قطاع غزة.

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