شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة

شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة
التاريخ
11/23/2024 6:38:09 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استُشهدت سيدة
فلسطينية وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم
النصيرات، وسط قطاع غزة.
ونقلا عن موقع
"الجزيرة نت"، استشهد 7 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون في غارة
إسرائيلية استهدفت منزلا بحي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.
كما سقط 3 شهداء وأكثر
من 24 مصابا إثر قصف إسرائيلي على منزل في محيط خيام النازحين بخان يونس، جنوبي
قطاع غزة.
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