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قوات الاحتلال تقتحم طولكرم

11/23/2024 6:38:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، مدينة طولكرم وضواحيها.
وأفادت وكالة "وفا" بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من المدخل الجنوبي، وجابت شوارعها الرئيسية وأحياءها وتحديدا شارع فرعون، ودوار السلام، ودوار خضوري، وسط إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت ضواحي ارتاح جنوب المدينة، وعزبة الجراد وذنابة شرقها، ونشرت دورياتها الراجلة "المشاة" في أحيائها.

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