قوات الاحتلال تقتحم طولكرم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، مدينة طولكرم وضواحيها.
وأفادت وكالة "وفا" بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة
من المدخل الجنوبي، وجابت شوارعها الرئيسية وأحياءها وتحديدا شارع فرعون، ودوار
السلام، ودوار خضوري، وسط إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي دون أن يبلغ عن إصابات.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت ضواحي ارتاح جنوب المدينة، وعزبة الجراد
وذنابة شرقها، ونشرت دورياتها الراجلة "المشاة" في أحيائها.
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