ترامب يختار سكوت ليسنت وزيرا للخزانة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اختار الرئيس المنتخب دونالد ترامب رجل الأعمال سكوت بيسنت لمنصب وزير
الخزانة في إدارته الجديدة.
واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن هذا الاختيار يمثل صعودًا
مذهلاً لبيسنت، 62 عامًا، الذي لم يكن له حضور يذكر في إدارة ترامب الأولى وخبرة
ضئيلة في الحكومة.
وأضافت: "لكن المدير التنفيذي لصندوق التحوط لفترة طويلة، والذي عمل
ذات يوم ملازمًا رئيسيًا لرجل الحزب الجمهوري جورج سوروس، ظهر على مدار العام
الماضي كمستشار موثوق به يمكنه ترجمة غرائز ترامب التجارية الشعبوية بطريقة مقبولة
لدى وول ستريت والأسواق المالية".
وسكوت بيسنت هو مؤسس شركة الاستثمار "كي سكوير غروب" وأحد
المروجين المتحمسين لفرض رقابة سياسية على الاحتياطي الفدرالي، وفق ما ذكرت وسائل
إعلام أميركية.
وكان اسم بيسنت ورد بين المرشحين المفضلين لتولي هذا المنصب، وهو مقرب من
عائلة ترامب منذ فترة طويلة، وسيضطلع بدور رئيسي في تنفيذ البرنامج الاقتصادي
للرئيس الأميركي المنتخب بالإضافة إلى السيطرة على الدين العام، وفق ما نقلت
"فرانس برس".
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