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ترامب يختار سكوت ليسنت وزيرا للخزانة

11/23/2024 6:38:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اختار الرئيس المنتخب دونالد ترامب رجل الأعمال سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة في إدارته الجديدة.
واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن هذا الاختيار يمثل صعودًا مذهلاً لبيسنت، 62 عامًا، الذي لم يكن له حضور يذكر في إدارة ترامب الأولى وخبرة ضئيلة في الحكومة.

وأضافت: "لكن المدير التنفيذي لصندوق التحوط لفترة طويلة، والذي عمل ذات يوم ملازمًا رئيسيًا لرجل الحزب الجمهوري جورج سوروس، ظهر على مدار العام الماضي كمستشار موثوق به يمكنه ترجمة غرائز ترامب التجارية الشعبوية بطريقة مقبولة لدى وول ستريت والأسواق المالية".

وسكوت بيسنت هو مؤسس شركة الاستثمار "كي سكوير غروب" وأحد المروجين المتحمسين لفرض رقابة سياسية على الاحتياطي الفدرالي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وكان اسم بيسنت ورد بين المرشحين المفضلين لتولي هذا المنصب، وهو مقرب من عائلة ترامب منذ فترة طويلة، وسيضطلع بدور رئيسي في تنفيذ البرنامج الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب بالإضافة إلى السيطرة على الدين العام، وفق ما نقلت "فرانس برس".

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