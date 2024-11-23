استشهاد مدير مستشفى و6 عاملين في غارة إسرائيلية على بعلبك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدّت غارة إسرائيلية على قضاء بعلبك، شرقي لبنان، أمس الجمعة، إلى استشهاد مدير
مستشفى خاص و6 من العاملين به.
يأتي ذلك في اليوم الـ23 من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قضاء
بعلبك، في محافظة بعلبك الهرمل، الذي يعتبره مراقبون "الخزان البشري الرئيس
لحزب الله في لبنان"، حيث يتمتع فيه بنفوذ واسع وحاضنة شعبية كبيرة.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت منزل مدير مستشفى
دار الأمل الجامعي، علي ركان علام، في بلدة دورس، بقضاء بعلبك، أدت إلى استشهاده
مع عدد من أصدقائه، والعمل جار لرفع الركام، من دون تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا
برفقته.
فيما قالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لاحق، إن علام "استشهد مع 6
من العاملين معه في المستشفى"، دون توضيح ما إذا كان الضحايا الست من الطواقم
الطبية أم إداريين.
ونددت الوزارة بالاعتداءات المتواصلة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي
على العاملين والمنشآت الصحية في لبنان باعتبارها جرائم حرب.
وطالبت المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية بموقف شجاع وحازم وواضح
يضع حدا لهذا النزف غير المقبول إنسانيا وأخلاقيا في الجسم الصحي.
ووفق أرقام وزارة الصحة، استهدف الاحتلال خلال الحرب الحالية على لبنان
وحتى نهاية الخميس، 94 من المراكز الطبية والإسعافية، و40 مستشفى، و249 من الآليات
التابعة للقطاع الصحي، ونفذت اعتداءات على 67 مستشفى و227 من الجمعيات الإسعافية.
وأدى ذلك، حسب المصدر ذاته، إلى استشهاد 214 من الكوادر الطبية وإصابة 323
آخرين.
وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه
بشكل كبير على قضاء بعلبك بدعوى استهداف بنية تحتية لحزب الله، ما أدى إلى إيقاع مئات
الشهداء والجرحى.
وتعد بعلبك، مركز هذا القضاء، مدينة تاريخية تعود لنحو 3 آلاف عام، وهي
مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها حزب الله بدأت عقب شن الاحتلال حرب
إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وسّعت قوات الاحتلال منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق حربها لتشمل جل مناطق لبنان؛ بما فيها العاصمة
بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة
عرض الحائط التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و645 شهيدا و15 ألفا
و355 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح،
وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق رصد وكالة "الأناضول" لبيانات
لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الخميس. (الجزيرة
نت)
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