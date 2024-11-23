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استشهاد مدير مستشفى و6 عاملين في غارة إسرائيلية على بعلبك

11/23/2024 6:38:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أدّت غارة إسرائيلية على قضاء بعلبك، شرقي لبنان، أمس الجمعة، إلى استشهاد مدير مستشفى خاص و6 من العاملين به.
يأتي ذلك في اليوم الـ23 من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قضاء بعلبك، في محافظة بعلبك الهرمل، الذي يعتبره مراقبون "الخزان البشري الرئيس لحزب الله في لبنان"، حيث يتمتع فيه بنفوذ واسع وحاضنة شعبية كبيرة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت منزل مدير مستشفى دار الأمل الجامعي، علي ركان علام، في بلدة دورس، بقضاء بعلبك، أدت إلى استشهاده مع عدد من أصدقائه، والعمل جار لرفع الركام، من دون تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا برفقته.

فيما قالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لاحق، إن علام "استشهد مع 6 من العاملين معه في المستشفى"، دون توضيح ما إذا كان الضحايا الست من الطواقم الطبية أم إداريين.

ونددت الوزارة بالاعتداءات المتواصلة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على العاملين والمنشآت الصحية في لبنان باعتبارها جرائم حرب.

وطالبت المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية بموقف شجاع وحازم وواضح يضع حدا لهذا النزف غير المقبول إنسانيا وأخلاقيا في الجسم الصحي.

ووفق أرقام وزارة الصحة، استهدف الاحتلال خلال الحرب الحالية على لبنان وحتى نهاية الخميس، 94 من المراكز الطبية والإسعافية، و40 مستشفى، و249 من الآليات التابعة للقطاع الصحي، ونفذت اعتداءات على 67 مستشفى و227 من الجمعيات الإسعافية.

وأدى ذلك، حسب المصدر ذاته، إلى استشهاد 214 من الكوادر الطبية وإصابة 323 آخرين.

وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه بشكل كبير على قضاء بعلبك بدعوى استهداف بنية تحتية لحزب الله، ما أدى إلى إيقاع مئات الشهداء والجرحى.

وتعد بعلبك، مركز هذا القضاء، مدينة تاريخية تعود لنحو 3 آلاف عام، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها حزب الله بدأت عقب شن الاحتلال حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وسّعت قوات الاحتلال منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق حربها لتشمل جل مناطق لبنان؛ بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و645 شهيدا و15 ألفا و355 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق رصد وكالة "الأناضول" لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الخميس. (الجزيرة نت)

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