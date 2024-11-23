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نائب إيراني: سنمتلك السلاح النووي

11/23/2024 6:38:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال عضو في البرلمان الإيراني، السبت، إن بلاده باتت على وشك امتلاك السلاح النووي، داعيا أوروبا والغرب إلى قبول الواقع الجديد المتمثل في "إيران النووية".
وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، لفت النائب أبو الفضل ظهره وند إلى أن: "إيران على وشك أن تصبح نووية"، مضيفًا: "هناك تكنولوجيا نووية متكاملة من الصفر إلى مائة في إيران".

ورأى النائب الإيراني أن "القدرة النووية أمر حيوي وحاسم للغاية لأي دولة، وأن تعاون إيران كان يمكن أن يساهم بشكل كبير في تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي".

وكان مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر، مساء الخميس، قرارًا أدان فيه توسع الأنشطة النووية الإيرانية، وطالب بتعاون طهران الفوري مع الوكالة، داعيًا المدير العام للوكالة إلى إعداد "تقرير شامل" عن إيران.

وفي تعليق على هذا القرار، أعلن نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، بهروز كمالوندي، في مقابلة تلفزيونية، أن إيران تستخدم سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة ردًا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يُذكر أن هذا القرار هو الثاني لمجلس المحافظين ضد إيران خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال كمالوندي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تلقت أوامر منذ الليلة الماضية، عقب صدور القرار، بتسريع تخصيب اليورانيوم ليصل نقاؤه إلى 60%.

وأوضح نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران أنه، وفقًا للتعليمات الجديدة التي تلقتها المنظمة، هناك "زيادة كبيرة في قدرة التخصيب وتفعيل آلاف أجهزة الطرد المركزي" مدرجة على جدول الأعمال.

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