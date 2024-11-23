نائب إيراني: سنمتلك السلاح النووي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال عضو في البرلمان الإيراني، السبت، إن بلاده باتت على وشك امتلاك السلاح
النووي، داعيا أوروبا والغرب إلى قبول الواقع الجديد المتمثل في "إيران النووية".
وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، لفت النائب أبو الفضل ظهره وند إلى أن:
"إيران على وشك أن تصبح نووية"، مضيفًا: "هناك تكنولوجيا
نووية
متكاملة من الصفر إلى مائة في إيران".
ورأى النائب الإيراني أن "القدرة النووية أمر حيوي وحاسم للغاية لأي
دولة، وأن تعاون إيران كان يمكن أن يساهم بشكل كبير في تطبيق معاهدة
حظر الانتشار
النووي".
وكان مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر، مساء الخميس، قرارًا
أدان فيه توسع الأنشطة النووية الإيرانية، وطالب بتعاون طهران الفوري مع الوكالة،
داعيًا المدير العام للوكالة إلى إعداد "تقرير شامل" عن إيران.
وفي تعليق على هذا القرار، أعلن نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران،
بهروز كمالوندي، في مقابلة تلفزيونية، أن إيران تستخدم سلسلة من أجهزة الطرد
المركزي الجديدة والمتطورة ردًا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة
الذرية.
يُذكر أن هذا القرار هو الثاني لمجلس المحافظين ضد إيران خلال الأشهر الستة
الماضية.
وقال كمالوندي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إن منظمة الطاقة الذرية
الإيرانية تلقت أوامر منذ الليلة الماضية، عقب صدور القرار، بتسريع تخصيب
اليورانيوم ليصل نقاؤه إلى 60%.
وأوضح نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران أنه، وفقًا للتعليمات
الجديدة التي تلقتها المنظمة، هناك "زيادة كبيرة في قدرة التخصيب وتفعيل آلاف
أجهزة الطرد المركزي" مدرجة على جدول الأعمال.
MENAFN23112024000072011014ID1108917860
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.