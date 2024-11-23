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غارات إسرائيلية متتالية تستهدف الضاحية الجنوبية

11/23/2024 6:38:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استهدفت 3 غارات ليلية جديدة على الأقل الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت ليل الجمعة/ السبت.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "طيران العدو الإسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت"، في حين سمعت مصادر في قلب بيروت وبشرق العاصمة دوي 3 انفجارات على الأقل. (المملكة)

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