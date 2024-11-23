غارات إسرائيلية متتالية تستهدف الضاحية الجنوبية

غارات إسرائيلية متتالية تستهدف الضاحية الجنوبية
التاريخ
11/23/2024 6:38:08 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استهدفت 3 غارات ليلية جديدة على الأقل الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية
بيروت ليل الجمعة/ السبت.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "طيران العدو الإسرائيلي استهدف
الضاحية الجنوبية لبيروت"، في حين سمعت مصادر في قلب بيروت وبشرق العاصمة دوي
3 انفجارات على الأقل. (المملكة)
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