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الدولار عند قمة 13 شهرا وتوقعات بعودة التضخم بعهد ترامب

11/23/2024 6:38:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صعد مؤشر الدولار الأمريكي منتصف جلسة الجمعة، إلى أعلى مستوى له في 13 شهراً، أمام ست عملات رئيسية، وسط توقعات بعودة مسار التضخم للصعود مع قرب جلوس الرئيس المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وبلغ مؤشر الدولار منتصف جلسة اليوم 107.5 بزيادة 0.5 بالمئة مقارنة مع إغلاق جلسة الخميس، ليسجل أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين أول 2023.

ويقيّم المستثمرون حول العالم مسار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بقيامه الإبقاء على أسعار الفائدة على الدولار في اجتماع يعقد الشهر المقبل، ترقبا لوضوح السياسات الاقتصادية للرئيس المنتخب ترامب.

ويتوقع محللو وول ستريت عودة صعود التضخم مجددا في فترة ترامب، بسبب التعريفات الجمركية التي تعهد بفرضها على الواردات القادمة من الصين والاتحاد الأوروبي، وهذا من شأنه أن يزيد قوة الدولار.

في سياق منفصل، تحوم العملة الافتراضية الأشهر بيتكوين قرب 100 ألف دولار للوحدة منتصف جلسة الجمعة، مع تجاوزها مستوى 99 ألف دولار في التعاملات المبكرة اليوم.

واستحوذت العملات المشفرة على مكانة بارزة في السياسة، في وقت ينظر إلى بيتكوين على أنها تجارة ترامب المقبلة، لأن الرئيس الجمهوري تبنى الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية.

وبلغت القيمة السوقية لمجمل وحدات بيتكوين المتداولة في الأسواق 1.955 تريليون دولار، من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة البالغة 3.28 تريليونات دولار.

ورسّخ ترامب مكانته باعتباره الرئيس الأكثر ودية لصناعة العملات المشفرة، من خلال التعهد بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم، وتعيين منظمين يرغبون في تطوير الأصول الرقمية.

وتعهد ترامب بوضع قواعد أكثر ودية للعملات المشفرة، في وقت يحكم حزبه الجمهوري قبضته على الكونغرس، مما يعزز فرصه في تنفيذ أجندته. (الأناضول)

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