الدولار عند قمة 13 شهرا وتوقعات بعودة التضخم بعهد ترامب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صعد مؤشر الدولار الأمريكي منتصف جلسة الجمعة، إلى أعلى مستوى له في 13 شهراً، أمام ست عملات رئيسية، وسط توقعات بعودة مسار التضخم للصعود مع قرب جلوس الرئيس المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وبلغ مؤشر الدولار منتصف جلسة اليوم 107.5 بزيادة 0.5 بالمئة مقارنة مع إغلاق جلسة الخميس، ليسجل أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين أول 2023.
ويقيّم المستثمرون حول العالم مسار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بقيامه الإبقاء على أسعار الفائدة على الدولار في اجتماع يعقد الشهر المقبل، ترقبا لوضوح السياسات الاقتصادية للرئيس المنتخب ترامب.
ويتوقع محللو وول ستريت عودة صعود التضخم مجددا في فترة ترامب، بسبب التعريفات الجمركية التي تعهد بفرضها على الواردات القادمة من الصين والاتحاد الأوروبي، وهذا من شأنه أن يزيد قوة الدولار.
في سياق منفصل، تحوم العملة الافتراضية الأشهر بيتكوين قرب 100 ألف دولار للوحدة منتصف جلسة الجمعة، مع تجاوزها مستوى 99 ألف دولار في التعاملات المبكرة اليوم.
واستحوذت العملات المشفرة على مكانة بارزة في السياسة، في وقت ينظر إلى بيتكوين على أنها تجارة ترامب المقبلة، لأن الرئيس الجمهوري تبنى الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية.
وبلغت القيمة السوقية لمجمل وحدات بيتكوين المتداولة في الأسواق 1.955 تريليون دولار، من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة البالغة 3.28 تريليونات دولار.
ورسّخ ترامب مكانته باعتباره الرئيس الأكثر ودية لصناعة العملات المشفرة، من خلال التعهد بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم، وتعيين منظمين يرغبون في تطوير الأصول الرقمية.
وتعهد ترامب بوضع قواعد أكثر ودية للعملات المشفرة، في وقت يحكم حزبه الجمهوري قبضته على الكونغرس، مما يعزز فرصه في تنفيذ أجندته. (الأناضول)
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