شركة لصناعة البودكاست بالذكاء الاصطناعي تستقطب استثمارين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان– في ظل تنام محتوى "التدوين الصوتي" من خلال صناعة "البودكاست"، بدأت شركة "مسجل" الأردنية تستثمر في هذه الصناعة محليا وإقليميا معتمدة على تطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمكين المهتمين ومنشئي المحتوى من مشاركة محتواهم وقصصهم وخبراتهم بسهولة.
واستطاعت الشركة، رغم قصر عمرها الذي لم يتجاوز العام، إثبات فكرتها وخدمتها، ثم تمكنت من استقطاب استثمارين سيساعداها في توسيع نطاق الشركة وخدماتها.
وقال الشريك المؤسس في الشركة ورئيسها التنفيذي محمد العموش: "شركة "مسجل" ببساطة هي عبارة عن "منصة لصناعة البودكاست باستخدام الذكاء الاصطناعي مخصصة لتبسيط صناعة وتوزيع البودكاست لمنشئي المحتوى".
وبين أن المنصة توفر أدوات تسهل تسجيل البودكاست بجودة صوت عالية، وتحريره وتوزيعه، وتمكين الأصوات في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أن الأدوات التي تقدمها منصة "مسجل"، تساعد وتبسط التسجيل وتحرير الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي والتوزيع من دون الحاجة إلى مهارات تقنية، مع واجهة سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا لمختلف الأسواق.
وعن تأسيس الشركة أوضح العموش، أنها تهدف إلى التغلب على التحديات التي تواجهها صناعة "البودكاست" النامية، إذ تتمثل أهم التحديات بالتكلفة العالية للمعدات، إضافة إلى تسجيل الصوت وتنقيحه واختيار الموسيقا وشرائها وإجراء المونتاج، ومن ثم النشر على منصات "البودكاست"، لافتا إلى أن كل مرحلة من هذه المراحل تتطلب وقتا وجهدا وتكلفة.
واضاف قائلا: "بناء عليه، ابتكرنا "مسجل"، ليحل كل هذه التحديات التي تواجه صناعة وصناع البودكاست، فمن خلال مسجل يمكنك التسجيل بنموذج الذكاء الاصطناعي، ومن ثم يقوم هو بتنظيف الصوت وتحريره وبجودة استوديو، إضافة الى المونتاج والنشر من خلال منصة مسجل". و"البودكاست" هو البث أو التدوين الصوتي، وهو عبارة عن برنامج صوتي ينتجه أفراد أو مؤسسات ويطرح موضوعات مختلفة، وهو مسجل ومنشور على الإنترنت في سلسلة حلقات، حيث يمكن للمستمعين الاشتراك فيه وتحميل الحلقات الجديدة عن طريق التطبيقات المتخصصة على أنظمة التشغيل المختلفة.
إلى ذلك، أكد العموش مضي الشركة في العمل والتطوير واعتماد أحدث التقنيات للتوسع في الأردن والمنطقة والعالم، لتحسين المحتوى العربي الصوتي، وخصوصا بعد أن استطاعت استقطاب استثمارين في أقل من عام، دون أن تعلن عن قيمتهما.
وبين أن الشركة استطاعت مؤخرا، إتمام جولتها الاستثمارية الثانية بنجاح، من ساوند إنفيست، المستثمر الدنماركي الذي يطلق عليه "سيليكون فالي الصوت" الرائد في تكنولوجيا الصوت، مما يعزز من مكانة مُسجّل كلاعب ناشئ في صناعة البودكاست.
وأضاف: "كجزء من هذه الشراكة، شارك مؤسسو مُسجل في برنامج تسريع الأعمال لمدة أربعة أشهر مع ساوند هب في مدينة ستريور- الدنمارك، المدينة المشهورة بالابتكار الصوتي، حيث قدم البرنامج الإرشاد والموارد والدعم الاستراتيجي، ما سمح بتحسين عروض منتجات مسجل وتوسيع شبكتها والاستعداد لمرحلة النمو المقبلة".
وبين أن هذه الجولة من الاستثمار تأتي بعد جولة استثمار استقطبت خلالهاصندوق "فلات 6 لابز- الأردن"، حيث لعب هذا الصندوق دورًا فعالاً في نمو مسجل، وقدم الدعم المالي والإرشاد، ما مكن المنصة من إطلاق منتجها القابل للتطبيق الأدنى وبناء أساس قوي للمستقبل.
ووفقا لأرقام عالمية، تم تقييم حجم سوق البث الصوتي العالمي بـ 2.22 مليار دولار في العام 2022، ومن المتوقع أن ينمو من 2.84 مليار دولار في العام 2023 وإلى 17.59 مليار دولار أميركي بحلول العام 2030، مما يدل على معدل نمو سنوي مركب بنسبة 29.8 % خلال الفترة المتوقعة.
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