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شركة لصناعة البودكاست بالذكاء الاصطناعي تستقطب استثمارين

11/23/2024 6:38:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان– في ظل تنام محتوى "التدوين الصوتي" من خلال صناعة "البودكاست"، بدأت شركة "مسجل" الأردنية تستثمر في هذه الصناعة محليا وإقليميا معتمدة على تطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمكين المهتمين ومنشئي المحتوى من مشاركة محتواهم وقصصهم وخبراتهم بسهولة.
واستطاعت الشركة، رغم قصر عمرها الذي لم يتجاوز العام، إثبات فكرتها وخدمتها، ثم تمكنت من استقطاب استثمارين سيساعداها في توسيع نطاق الشركة وخدماتها.
وقال الشريك المؤسس في الشركة ورئيسها التنفيذي محمد العموش: "شركة "مسجل" ببساطة هي عبارة عن "منصة لصناعة البودكاست باستخدام الذكاء الاصطناعي مخصصة لتبسيط صناعة وتوزيع البودكاست لمنشئي المحتوى".
وبين أن المنصة توفر أدوات تسهل تسجيل البودكاست بجودة صوت عالية، وتحريره وتوزيعه، وتمكين الأصوات في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أن الأدوات التي تقدمها منصة "مسجل"، تساعد وتبسط التسجيل وتحرير الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي والتوزيع من دون الحاجة إلى مهارات تقنية، مع واجهة سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا لمختلف الأسواق.
وعن تأسيس الشركة أوضح العموش، أنها تهدف إلى التغلب على التحديات التي تواجهها صناعة "البودكاست" النامية، إذ تتمثل أهم التحديات بالتكلفة العالية للمعدات، إضافة إلى تسجيل الصوت وتنقيحه واختيار الموسيقا وشرائها وإجراء المونتاج، ومن ثم النشر على منصات "البودكاست"، لافتا إلى أن كل مرحلة من هذه المراحل تتطلب وقتا وجهدا وتكلفة.
واضاف قائلا: "بناء عليه، ابتكرنا "مسجل"، ليحل كل هذه التحديات التي تواجه صناعة وصناع البودكاست، فمن خلال مسجل يمكنك التسجيل بنموذج الذكاء الاصطناعي، ومن ثم يقوم هو بتنظيف الصوت وتحريره وبجودة استوديو، إضافة الى المونتاج والنشر من خلال منصة مسجل". و"البودكاست" هو البث أو التدوين الصوتي، وهو عبارة عن برنامج صوتي ينتجه أفراد أو مؤسسات ويطرح موضوعات مختلفة، وهو مسجل ومنشور على الإنترنت في سلسلة حلقات، حيث يمكن للمستمعين الاشتراك فيه وتحميل الحلقات الجديدة عن طريق التطبيقات المتخصصة على أنظمة التشغيل المختلفة.
إلى ذلك، أكد العموش مضي الشركة في العمل والتطوير واعتماد أحدث التقنيات للتوسع في الأردن والمنطقة والعالم، لتحسين المحتوى العربي الصوتي، وخصوصا بعد أن استطاعت استقطاب استثمارين في أقل من عام، دون أن تعلن عن قيمتهما.
وبين أن الشركة استطاعت مؤخرا، إتمام جولتها الاستثمارية الثانية بنجاح، من ساوند إنفيست، المستثمر الدنماركي الذي يطلق عليه "سيليكون فالي الصوت" الرائد في تكنولوجيا الصوت، مما يعزز من مكانة مُسجّل كلاعب ناشئ في صناعة البودكاست.
وأضاف: "كجزء من هذه الشراكة، شارك مؤسسو مُسجل في برنامج تسريع الأعمال لمدة أربعة أشهر مع ساوند هب في مدينة ستريور- الدنمارك، المدينة المشهورة بالابتكار الصوتي، حيث قدم البرنامج الإرشاد والموارد والدعم الاستراتيجي، ما سمح بتحسين عروض منتجات مسجل وتوسيع شبكتها والاستعداد لمرحلة النمو المقبلة".
وبين أن هذه الجولة من الاستثمار تأتي بعد جولة استثمار استقطبت خلالهاصندوق "فلات 6 لابز- الأردن"، حيث لعب هذا الصندوق دورًا فعالاً في نمو مسجل، وقدم الدعم المالي والإرشاد، ما مكن المنصة من إطلاق منتجها القابل للتطبيق الأدنى وبناء أساس قوي للمستقبل.
ووفقا لأرقام عالمية، تم تقييم حجم سوق البث الصوتي العالمي بـ 2.22 مليار دولار في العام 2022، ومن المتوقع أن ينمو من 2.84 مليار دولار في العام 2023 وإلى 17.59 مليار دولار أميركي بحلول العام 2030، مما يدل على معدل نمو سنوي مركب بنسبة 29.8 % خلال الفترة المتوقعة.

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