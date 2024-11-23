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بيتكوين تقترب من 100 ألف دولار

11/23/2024 6:38:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الرياض- اخترق سعر عملة بيتكوين مستوى 99 ألف دولار لأول مرة، مع استمرار المستثمرين في تسعير رئاسة دونالد ترامب الثانية.
وكان سعر العملة المشفرة أعلى آخر مرة بأكثر من 4 % عند 98273.50 دولار، وفقا لشركة Coin Metrics. وفي وقت سابق، ارتفعت إلى 99046.94 دولار.
وحقق المستثمرون أرباحا في أسهم العملات المشفرة وسط دوران أوسع نطاقا بعيدا عن التكنولوجيا. وانخفضت بورصة العملات المشفرة "Coinbase" بنسبة %7.7 وانخفضت "MicroStrategy" بنسبة 16.2 %. وكانت أسهم التعدين تحت الضغط، باستثناء "Mara Holdings"، التي ارتفعت بنحو 6.9 %.
وكانت عملة بيتكوين تسجل أرقاما قياسية جديدة بانتظام هذا الشهر، على أمل أن يبشر ترامب بعصر ذهبي للعملات المشفرة، والذي سيشمل المزيد من التنظيم الداعم للصناعة واحتياطي أو مخزون استراتيجي وطني محتمل لعملة بيتكوين، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية Businness". وقد أدى هذا التحرك الأخير إلى ارتفاع حاد في أسعار التمويل والفائدة المفتوحة في سوق العقود الآجلة أثناء التداول في آسيا. وفي الوقت نفسه تقريبا، انخفضت أقساط التأمين في الأسواق الفورية، وفقا لبيانات من "CryptoQuant".
وأدت التحركات الأخيرة لعملة بيتكوين إلى ارتفاع موجة من التصفية القصيرة -أكثر من 100 مليون دولار في فترة 24 ساعة في وقت ما، وفقا لـ"CoinGlass"- مما أدى إلى ارتفاع السعر أكثر بين عشية وضحاها. - (وكالات)

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