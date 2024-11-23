بيتكوين تقترب من 100 ألف دولار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الرياض- اخترق سعر عملة بيتكوين مستوى 99 ألف دولار لأول مرة، مع استمرار المستثمرين في تسعير رئاسة دونالد ترامب
الثانية.
وكان سعر العملة المشفرة أعلى آخر مرة بأكثر من 4 % عند 98273.50 دولار، وفقا لشركة Coin Metrics. وفي وقت سابق، ارتفعت إلى 99046.94 دولار.
وحقق المستثمرون أرباحا في أسهم العملات المشفرة وسط دوران أوسع نطاقا بعيدا عن التكنولوجيا. وانخفضت بورصة العملات المشفرة "Coinbase" بنسبة %7.7 وانخفضت "MicroStrategy" بنسبة 16.2 %. وكانت أسهم التعدين تحت الضغط، باستثناء "Mara Holdings"، التي ارتفعت بنحو 6.9 %.
وكانت عملة بيتكوين تسجل أرقاما قياسية جديدة بانتظام هذا الشهر، على أمل أن يبشر ترامب بعصر ذهبي للعملات المشفرة، والذي سيشمل المزيد من التنظيم الداعم للصناعة واحتياطي أو مخزون استراتيجي وطني محتمل لعملة بيتكوين، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية Businness". وقد أدى هذا التحرك الأخير إلى ارتفاع حاد في أسعار التمويل والفائدة المفتوحة في سوق العقود الآجلة أثناء التداول في آسيا. وفي الوقت نفسه تقريبا، انخفضت أقساط التأمين في الأسواق الفورية، وفقا لبيانات من "CryptoQuant".
وأدت التحركات الأخيرة لعملة بيتكوين إلى ارتفاع موجة من التصفية القصيرة -أكثر من 100 مليون دولار في فترة 24 ساعة في وقت ما، وفقا لـ"CoinGlass"- مما أدى إلى ارتفاع السعر أكثر بين عشية وضحاها. - (وكالات)
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