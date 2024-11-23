البورصة تنخفض %0.09 في أسبوع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2425.6 نقطة مقارنة مع 2427.8 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.09 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول
في بورصة عمان حوالي 4.5 مليون دينار مقارنة مع 5.6مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 20.4 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 22.4 مليون دينار مقارنة مع 28.1 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة
خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 20.7 مليون سهم، نفذت من خلال 11814 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 10.13 مليون دينار وبنسبة 45.28 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 6.82 مليون دينـار وبنسبـة 30.48 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 5.42 مليون دينار وبنسبة 24.24 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.47 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.02 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.54 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 127 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 39 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 58 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي الآلبان الأردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 19.47 %، نوبار للتجارة والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 15.29 %، الشرق للمشاريع الاستثمارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.89 %، المستقبل العربية للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.29 %، وفينيكس العربية القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.33 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي البلاد للأوراق المالية والاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 10.00 %، مستشفى ابن الهيثم حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.45 %، الطاقات الكامنة للاستثمارات حيث انخفض سعر السهم بنسبة 6.76 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها حيث انخفض سعر السهم بنسبة 6.67 %، وعمون الدولية للاستثمارات المتعددة حيث انخفض سعر السهم بنسبة 6.52 %.
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