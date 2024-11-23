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البورصة تنخفض %0.09 في أسبوع

11/23/2024 6:38:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2425.6 نقطة مقارنة مع 2427.8 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.09 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان حوالي 4.5 مليون دينار مقارنة مع 5.6مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 20.4 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 22.4 مليون دينار مقارنة مع 28.1 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 20.7 مليون سهم، نفذت من خلال 11814 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 10.13 مليون دينار وبنسبة 45.28 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 6.82 مليون دينـار وبنسبـة 30.48 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 5.42 مليون دينار وبنسبة 24.24 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.47 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.02 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.54 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 127 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 39 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 58 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي الآلبان الأردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 19.47 %، نوبار للتجارة والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 15.29 %، الشرق للمشاريع الاستثمارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.89 %، المستقبل العربية للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.29 %، وفينيكس العربية القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.33 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي البلاد للأوراق المالية والاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 10.00 %، مستشفى ابن الهيثم حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.45 %، الطاقات الكامنة للاستثمارات حيث انخفض سعر السهم بنسبة 6.76 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها حيث انخفض سعر السهم بنسبة 6.67 %، وعمون الدولية للاستثمارات المتعددة حيث انخفض سعر السهم بنسبة 6.52 %.

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