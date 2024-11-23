%12 تراجع واردات النفط العراقي للمملكة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- تراجع إجمالي حجم مستوردات الأردن من النفط العراقي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بنسبة 12 % ليسجل قرابة 2.396 مليون برميل مقارنة مع نحو 2.719 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لما أوردته بيانات وزارة النفط العراقية.
ووفقا للبيانات العراقية، فإن التراجع يعود إلى تباين كميات وفترات التوريد خلال الفترة المذكورة بين العامين، تبعا لمدة سريان اتفاقية التوريد بين البلدين وتوقفه لفترات معينة قبل تجديده، إذ توقف التويد في أشهر أيار (مايو)، حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) من العام الحالي.
ويستورد الأردن نفطا عراقيا يغطي نحو 10 % إلى 15 % من حاجته اليومية وبكميات تصل إلى نحو 10 آلاف برميل يوميا، في إطار مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين للمرة الأولى في شهر شباط (فبراير) من العام 2019 وتجدد سنويا، ثم تم رفع الكمية العام الماضي إلى 15 ألف برميل يوميا.
وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تموز(يوليو) الماضي، عن استلام الأردن لموافقة مجلس الوزراء العراقي على تمديد مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين البلدين وبالشروط التعاقدية نفسها المثبتة في المذكرة، وذلك حتى تاريخ 26/6/2025.
على المستوى الشهري، بلغ حجم مستوردات النفط في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 306,7 ألف برميل، مقارنة مع نحو 449.4 ألف برميل خلال الشهر المقابل من العام الماضي، علما أن عملية التوريد مستمرة حاليا من دون توقف من قبل الشركة الموكلة إليها حاليا، مهمة النقل، فيما طرحت الوزارة عطاء جديدا للحصول على خدمات نقل النفط إلى المملكة، من قبل شركات مؤهلة.
وطرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أواخر الشهر الماضي، عطاء جديدا لشراء خدمات نقل النفط الخام وفقا للمواصفات والشروط الواردة بدعوة العطاء.
وتتولى وزارة الطاقة والثروة المعدنية مسؤولية نقل النفط الخام من موقع التحميل في العراق إلى موقع مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، تنفيذا لما جاء في تمديد مذكرة التفاهم لتجهيز وتوريد النفط الخام من جمهورية العراق إلى المملكة، التي وقعت في تموز (يوليو) من العام الحالي حتى 26 حزيران (يونيو) من العام المقبل.
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