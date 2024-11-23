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%12 تراجع واردات النفط العراقي للمملكة

11/23/2024 6:38:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- تراجع إجمالي حجم مستوردات الأردن من النفط العراقي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بنسبة 12 % ليسجل قرابة 2.396 مليون برميل مقارنة مع نحو 2.719 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لما أوردته بيانات وزارة النفط العراقية.
ووفقا للبيانات العراقية، فإن التراجع يعود إلى تباين كميات وفترات التوريد خلال الفترة المذكورة بين العامين، تبعا لمدة سريان اتفاقية التوريد بين البلدين وتوقفه لفترات معينة قبل تجديده، إذ توقف التويد في أشهر أيار (مايو)، حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) من العام الحالي.
ويستورد الأردن نفطا عراقيا يغطي نحو 10 % إلى 15 % من حاجته اليومية وبكميات تصل إلى نحو 10 آلاف برميل يوميا، في إطار مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين للمرة الأولى في شهر شباط (فبراير) من العام 2019 وتجدد سنويا، ثم تم رفع الكمية العام الماضي إلى 15 ألف برميل يوميا.
وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تموز(يوليو) الماضي، عن استلام الأردن لموافقة مجلس الوزراء العراقي على تمديد مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين البلدين وبالشروط التعاقدية نفسها المثبتة في المذكرة، وذلك حتى تاريخ 26/6/2025.
على المستوى الشهري، بلغ حجم مستوردات النفط في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 306,7 ألف برميل، مقارنة مع نحو 449.4 ألف برميل خلال الشهر المقابل من العام الماضي، علما أن عملية التوريد مستمرة حاليا من دون توقف من قبل الشركة الموكلة إليها حاليا، مهمة النقل، فيما طرحت الوزارة عطاء جديدا للحصول على خدمات نقل النفط إلى المملكة، من قبل شركات مؤهلة.
وطرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أواخر الشهر الماضي، عطاء جديدا لشراء خدمات نقل النفط الخام وفقا للمواصفات والشروط الواردة بدعوة العطاء.
وتتولى وزارة الطاقة والثروة المعدنية مسؤولية نقل النفط الخام من موقع التحميل في العراق إلى موقع مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، تنفيذا لما جاء في تمديد مذكرة التفاهم لتجهيز وتوريد النفط الخام من جمهورية العراق إلى المملكة، التي وقعت في تموز (يوليو) من العام الحالي حتى 26 حزيران (يونيو) من العام المقبل.

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