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أردنيون يطوعون الروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع والاقتصاد

11/23/2024 6:38:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان- وسط تطور لافت تشهده صناعة الروبوتات التي تحولت من مجرد آلات تؤدي مهام روتينية محددة إلى أخرى تقوم بمهام معقدة في كثير من القطاعات، يندفع شباب ورياديون لتنفيذ أفكار مبتكرة في إطار تكنولوجيا الاستشعار والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.
هذه الأفكار يسعى الرياديون الأردنيون من خلالها لتطويع صناعة الروبوتات وأدواتها لخدمة المجتمع والقطاعات الاقتصادية، وسط آمال بالحصول على الدعم المطلوب لتحويل أفكارهم الى مشاريع اقتصادية منتجة.
ومن بين هؤلاء الطالبة الجامعية آلاء الرياحي، التي خرجت بفكرة مشروع "ARFL" الذي يقدم ببساطة حلولاً لردم حفر الشوارع.
وبينت الرياحي، المتخصصة في مجال هندسة الميكاترونكس، أن المشروع يقوم على "روبوت" يستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي ليعمل على تحليل الصور وتحديد موقع الحفرة، من ثم يخلط مواد موجودة داخله ويعبئها بالحفرة ثم يعمل على تسويتها على نفس مستوى الشارع، ثم ردمها، لافتة الى أن فكرة المشروع جاءت بعد تجربة شخصية لها عندما تعرضت قبل 6 سنوات لحادث "مميت" بسبب حفر الشوارع.
وتأمل الرياحي وفريق عملها أن يتحول المشروع إلى أول شركة أردنية لتصنيع الروبوتات لتخدم الطرقات إذا ما تمكنت من الحصول على التمويل المناسب.
ويأتي حديث الطالبة الرياحي، بعد أن حصد مشروعها المركز الأول في تحدي أورانج الصيفي 2024 الذي حمل عنوان "Tech4Impact" ونفذ بالشراكة مع نوكيا، وخدمات أمازون السحابية، وإرنست آند يونغ، وهو التحدي الذي ركز على تنمية المهارات الريادية للمشاركات والمشاركين للخروج بأفكار تعالج تحديات مجتمعية.
إلى ذلك، أشارت الرياحي إلى أن إنجاز المشروع جاء بتعاون نخبة من الطلاب المهندسين من مختلف الجامعات الأردنية وهم: رهف الحشيم، فارس خليفة، آلاء كناكرية، محمد كساب، محمد أبو عدس وعبد الرحمن عيسى.
وقالت إن تحدي أورنج الصيفي كان تجربة فريدة ساعدتها وفريقها على المستوى التقني والفني بالإضافة إلى الأعمال، وفي التعرف على نخبه من المهندسين الذين كانوا مصدر إلهام للفريق.
واستفاد المشاركون في التحدي العام الحالي ولأول مرة من المهارات والخبرات المتاحة في 4 من أبرز برامج أورنج المتمثلة في مدرسة البرمجة، مختبر التصنيع الرقمي، "بيج باي اورنج"، بالإضافة إلى ملتقى الابتكار.
وفي التحدي نفسه، فاز مشروع "SAVERBOT" بالمركز الثاني، وهو يقوم أيضا على الذكاء الاصطناعي والروبوت، ومتخصص في تقديم المساعدة لفرق الإنقاذ للعثور على ناجين أثناء الكوارث والأزمات.
وقالت صاحبة فكرة المشروع الطالبة الجامعية غدير أبو راشد، إنه عبارة عن روبوت رباعي الأرجل مصمم خصيصاً لمساعدة فرق الإنقاذ في حالات الكوارث، وهو يتميز بتقنيات حديثة، مثل الكاميرا الحرارية وكاميرا الرؤية الليلية، بالإضافة إلى مجموعة من المستشعرات المتطورة التي تساعده في البحث عن الناجين بكفاءة وسرعة عالية في البيئات الصعبة.
‎وأكدت أبو راشد، التي تدرس هندسة الميكاترونكس، أن فريق العمل أسهم في نجاح التنفيذ، وخصوصا أنهم من تخصصات متنوعة في الهندسة والتقنية، وهم خليل سمارة، عفاف الطرابيشي، منى سليم، أحمد رياض، زيد بكليزي، سيف الروسان وسيلينا السلايطة.
وأكدت طموح الفريق لتحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس للمساهمة في إنقاذ الأرواح خلال الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، وتأسيس شركة، والعمل على تحسين قدرات الروبوت وإضافة ميزات متقدمة أخرى بناء على احتياجات فرق الإنقاذ.
ولكنها أكدت أن هذه الطموحات تحتاج إلى دعم وتمويل وفرص لإجراء اختبارات ميدانية للروبوت، بالتعاون مع فرق الإنقاذ لتحسين وتطوير المنتج.
وترى أبو راشد أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات يتطوران بشكل لافت ومتسارع، وهما من التقنيات التي ستشكل المستقبل لكل القطاعات مع ما توفره من أدوات لتحسين الكفاءة وتوفير الموارد بشكل كبير.
وفي سياق متصل، حصل مشروع "Phytobase Solutions"، الذي يقدم حلولاً للمزارعين للتعرف على المعلومات الخاصة بمحاصيلهم من خلال قياس درجة حرارة التربة والجو، على المركز الثالث في التحدي.
وأكد مؤسس المشروع الشاب صقر المرايحة، أن المشروع انطلق في العام 2021 ليطوع مفهوم إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الهواتف الذكية والإنترنت، للمساعدة في تحسين أنظمة الري والتسميد خدمة للقطاع الزراعي.
وبين المرايحة، وهو مهندس زراعي، أن المشروع ومقره في الأغوار الشمالية هو عبارة عن "نظام تقني زراعي" يقوم على مفهوم "إنترنت الأشياء" و"الذكاء الاصطناعي"، لخدمة المزارع والقطاع بشكل عام كونه يحمل مزايا التوفير بنسبة تصل إلى 60 % في عمليات الري، و40 % من عمليات التسميد، ما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين عمليات الإنتاج.
شركة أورنج الأردن كانت أكدت أن أفكار المشاريع التي قدمها المشاركون قدمت دليلاً واضحاً على كيفية توظيف الجانب الإنساني للتكنولوجيا وخدمة المجتمعات عن طريق تعزيز الابتكار، مشيرة إلى أن الفائز في المركز الأول من الأردن إلى المرحلة النهائية على مستوى أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا.
ويشار إلى أن نسخة العام الحالي من تحدي أورنج الصيفي وصلت إلى مستويات جديدة، حيث انطلق في 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بمشاركة 382 شابة وشابا شكلوا 57 فريقاً انضموا إلى قافلة المؤثرين المجتمعيين في بلدانهم ومجتمعاتهم المحلية.

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