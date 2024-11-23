الزعبي: إدارة الرمثا الجديدة قادرة على تجاوز التحديات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - أكد رئيس مجلس إدارة نادي الرمثا خالد الزعبي، أن الإدارة الجديدة ستكون قريبة جدا من الفريق الأول ولاعبيه، وستعمل على توفير متطلبات الجهاز الفني حسب الإمكانيات المتاحة، لافتا إلى أن الإدارة تضم وجوها جديدة شابة، تملك الإصرار على العمل وتجاوز التحديات، والسير بالنادي نحو مزيد من الإنجازات والمنافسة على الألقاب.
وقال الزعبي في معرض
رده على استفسارات "الغد": "إن الإدارة نجحت في فك الحجز في قضية شركة ريال مول، وستعمل على صرف رواتب اللاعبين في اليومين المقبلين، وستتواصل الجهود خلال الفترة المقبلة وفق برنامج واضح، لكن يدرك الجميع أن الأزمة المالية والصعوبات تواجه أندية المحترفين كافة".
وتابع: خلال لقاء الإدارة مع اللاعبين بحضور الجهاز الإداري أول من أمس، أثناء الجرعة التدريبية استعدادا لمنافسات الدوري، كان اللقاء إيجابيا وشفافا وتحدث اللاعبون بكل ثقة عن إصرارهم على تقديم الأفضل في المرحلة المقبلة، وأنهم يرون تواجدا دائما من الإدارة بعيدا عن الموضوع المالي".
وأشاد الزعبي بالمدير الفني وسيم البزور الذي يعمل بكل جد مع الفريق ويبذل جهودا واضحة في رفع المستوى الفني، مضيفا: "يعد البزور المدرب الأكثر قدرة على التعامل مع الظروف الصعبة، ولديه أسلوب مميز يتعامل فيه مع اللاعبين الشباب".
وبين أن الفريق يضم حاليا مجموعة متناسقة من لاعبي الخبرة، إضافة إلى كوكبة من اللاعبين الشباب، وقدم الفريق خلال الأسابيع الماضية مباريات قوية، والآمال كبيرة في المرحلة المقبلة.
وهنأ الزعبي فريق السلط على إنجازه التاريخي بالفوز بلقب بطولة الدرع، معتبرا ذلك إضافة لمسيرة الفرق الأردنية، حصوصا أن السلط نال أول ألقابه منذ تواجده بدوري المحترفين، وهذا يعطي حافزا للفرق كافة، لبذل مزيد من الجهد والعطاء وتجاوز الصعوبات التي تواجه منظومة الكرة الأردنية.
وكانت الهيئة العامة لنادي الرمثا، جددت الثقة برئيس النادي خالد الزعبي، لقيادة دفة العمل لدورة أخرى، إضافة الى أعضاء مجلس الإدارة كل من: بكر الداود، علي محمد شريف الزعبي، أنس ذيابات، مظفر الحفناوي، محمود الشناينة، هاني الحمزة، محمد الخزاعلة، وهاني العزايزة.
ويحتل الرمثا حاليا المركز الثاني بالدوري بعد ختام منافسات الأسبوع العاشر برصيد 17 نقطة، وحقق 5 انتصارات وتعادلين وتعرض للخسارة مرتين.
MENAFN23112024000072011014ID1108917851
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.