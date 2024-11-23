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الزعبي: إدارة الرمثا الجديدة قادرة على تجاوز التحديات

11/23/2024 6:38:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - أكد رئيس مجلس إدارة نادي الرمثا خالد الزعبي، أن الإدارة الجديدة ستكون قريبة جدا من الفريق الأول ولاعبيه، وستعمل على توفير متطلبات الجهاز الفني حسب الإمكانيات المتاحة، لافتا إلى أن الإدارة تضم وجوها جديدة شابة، تملك الإصرار على العمل وتجاوز التحديات، والسير بالنادي نحو مزيد من الإنجازات والمنافسة على الألقاب.
وقال الزعبي في معرض رده على استفسارات "الغد": "إن الإدارة نجحت في فك الحجز في قضية شركة ريال مول، وستعمل على صرف رواتب اللاعبين في اليومين المقبلين، وستتواصل الجهود خلال الفترة المقبلة وفق برنامج واضح، لكن يدرك الجميع أن الأزمة المالية والصعوبات تواجه أندية المحترفين كافة".
وتابع: خلال لقاء الإدارة مع اللاعبين بحضور الجهاز الإداري أول من أمس، أثناء الجرعة التدريبية استعدادا لمنافسات الدوري، كان اللقاء إيجابيا وشفافا وتحدث اللاعبون بكل ثقة عن إصرارهم على تقديم الأفضل في المرحلة المقبلة، وأنهم يرون تواجدا دائما من الإدارة بعيدا عن الموضوع المالي".
وأشاد الزعبي بالمدير الفني وسيم البزور الذي يعمل بكل جد مع الفريق ويبذل جهودا واضحة في رفع المستوى الفني، مضيفا: "يعد البزور المدرب الأكثر قدرة على التعامل مع الظروف الصعبة، ولديه أسلوب مميز يتعامل فيه مع اللاعبين الشباب".
وبين أن الفريق يضم حاليا مجموعة متناسقة من لاعبي الخبرة، إضافة إلى كوكبة من اللاعبين الشباب، وقدم الفريق خلال الأسابيع الماضية مباريات قوية، والآمال كبيرة في المرحلة المقبلة.
وهنأ الزعبي فريق السلط على إنجازه التاريخي بالفوز بلقب بطولة الدرع، معتبرا ذلك إضافة لمسيرة الفرق الأردنية، حصوصا أن السلط نال أول ألقابه منذ تواجده بدوري المحترفين، وهذا يعطي حافزا للفرق كافة، لبذل مزيد من الجهد والعطاء وتجاوز الصعوبات التي تواجه منظومة الكرة الأردنية.
وكانت الهيئة العامة لنادي الرمثا، جددت الثقة برئيس النادي خالد الزعبي، لقيادة دفة العمل لدورة أخرى، إضافة الى أعضاء مجلس الإدارة كل من: بكر الداود، علي محمد شريف الزعبي، أنس ذيابات، مظفر الحفناوي، محمود الشناينة، هاني الحمزة، محمد الخزاعلة، وهاني العزايزة.
ويحتل الرمثا حاليا المركز الثاني بالدوري بعد ختام منافسات الأسبوع العاشر برصيد 17 نقطة، وحقق 5 انتصارات وتعادلين وتعرض للخسارة مرتين.

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