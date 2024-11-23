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الداود يقدم استقالته من تدريب شباب العقبة

11/23/2024 6:38:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عمان- الغد- أعلن المدير الفني لفريق شباب العقبة لكرة القدم رائد الداود، تقديم استقالته من منصبه.


وكتب الداود عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك"، أنه وبعد تفكير عميق، قرر تقديم استقالته بعد مسيرة امتدت 11 موسما متتاليا، معبرا عن شكره لإدارات النادي على مدار سنوات طويلة ماضية.

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