الداود يقدم استقالته من تدريب شباب العقبة
التاريخ
11/23/2024 6:38:05 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- أعلن المدير الفني لفريق شباب العقبة لكرة القدم رائد الداود، تقديم استقالته من منصبه.
وكتب الداود عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك"، أنه وبعد تفكير عميق، قرر تقديم استقالته بعد مسيرة امتدت 11 موسما متتاليا، معبرا عن شكره لإدارات النادي على مدار سنوات طويلة ماضية.
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