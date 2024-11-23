باريس سان جيرمان يتلقى صدمة جديدة في نزاعه المالي مع مبابي

رفض الاتحاد الفرنسي طلب باريس سان جيرمان إعادة النظر في قرار رابطة إلزامه بدفع 55 مليون يورو كرواتب ومكافآت غير مدفوعة لنجمه السابق كيليان مبابي المنتقل إلى الإسباني، حسب ما أفاد مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس، الجمعة.

وأرسل النادي الباريسي طلبه إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد المحلي متأخراً بيوم واحد عن المهلة المعطاة إليه وفقًا للمصدر نفسه، في حين كان أمام النادي 10 أيام لتقديم طلبه بعد خسارته الاستئناف الذي تقدم به في منتصف أكتوبر.



ولم يكن سان جيرمان الذي أبلغ بالقرار صبيحة الجمعة متفائلاً بإمكانية تغيير القرار الصادر عن لجنتين قانونيتين تابعتين للدوري الفرنسي، لكنّ إسقاط طلبه "بالشكل" شكّل مفاجأة له.

ويعود الصراع إلى حالة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أغسطس 2023 بين مبابي وإدارة النادي. تم تهميش المهاجم الفرنسي مع الفريق ولم يتم إشراكه في عدة مباريات لرفضه تمديد عقده.

وكان من شأن هذا التمديد أن يضمن حصول سان جيرمان على مبلغ مالي من صفقة انتقال بطل مونديال روسيا 2018 ووصيف قطر 2022 الذي وقّع مجانا الصيف الماضي مع ريال مدريد.

وبموجب هذا الاتفاق، وافق اللاعب على التنازل عن 55 مليوناً من المكافآت المختلفة إذا رحل مجانا في نهاية الموسم. لكن صحة هذا الاتفاق، الذي تحدث عنه اللاعب نفسه علنا أمام الصحافيين في يناير الماضي، موضع شك من قبل معسكر المهاجم الدولي.

وكان سان جيرمان أصدر بيانا في العاشر من الشهر الماضي أفاد أنه لن يدفع المبلغ وينتظر قرار القضاء في هذه القضية، قائلا: في ضوء محدودية الاختصاص القانوني للجنة رابطة محترفي كرة القدم الفرنسية (أل أف بي) لاتخاذ قرار كامل بشأن هذا الملف، يجب الآن تقديمه (الملف) أمام سلطة قضائية أخرى.

ومن المحتمل أن يُقدم سان جيرمان على اللجوء إلى خطوات إدارية وقضائية أخرى، قد تضعه أمام معركة قانونية طويلة الأمد مع لاعبه السابق.