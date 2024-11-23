صلاح يمهد رحيله لجماهير ليفربول عبر إنستغرام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ربطت تقارير صحافية مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول في ظل قرب انتهاء عقده، باقتباس نشره من كتاب باللغة العربية عبر حسابه في منصة إنستغرام، مشيرة إلى أنه قد يكون تمهيداً إلى "الكارثة" التي تتمثل في رحيله عن الفريق.
ويقضي صلاح، البالغ عمره 32 عامًا، موسمه الأخير من عقده مع ليفربول، وسيكون قادراً على التوقيع مجاناً لأي نادٍ بدءا من يناير.
ونشر صلاح عبر "إنستغرام" يوم الخميس، صورة تظهر اقتباسات من رواية مكتوبة باللغة العربية كتب فيها: أظهرت الأبحاث أن غالبية القرارات البشرية تستند إلى عوامل عاطفية ومنطقية إلى حد ما، في كثير من الأحيان، نشعر بالرضا عن شيء ما، ونتخذ قرارًا بناء على ذلك، ولا يمكننا دائماً تفسير سبب قيامنا بذلك. نشعر فقط أنها كانت فكرة جيدة في ذلك الوقت، 20% من قراراتنا تعتمد على التحليل المنطقي، 80% من قراراتنا تستند إلى قناعات عاطفية.
وذكر موقع "Sportbible" أنه لا يبدو واضحاً ما إذا كانت الصورة مرتبطة بوضعه الحالي مع ليفربول، لكن المشجعين سيكونون حريصين على رؤية "الكارثة" تتضح قريباً.
وتساءل موقع "أنفيلد واتش": ماذا يعني ذلك بالنسبة لعقلية صلاح عندما يتعلق الأمر بهذا القرار الذي يتعين عليه اتخاذه؟ تشير الاقتباسات إلى أن اتخاذ قرار بناء على قناعة عاطفية هو الشيء الخطأ الذي يجب القيام به.
ويلعب محمد صلاح مع ليفربول منذ 2017 إذ أصبح خامس هدافي الفريق عبر التاريخ، بعدما سجل 221 هدفاً وقدم 99 تمريرة حاسمة خلال 366 مباراة لعبها مع "الحُمر" طوال تلك الفترة.
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