صلاح يمهد رحيله لجماهير ليفربول عبر إنستغرام

ربطت تقارير صحافية مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول في ظل قرب انتهاء عقده، باقتباس نشره من كتاب باللغة العربية عبر حسابه في منصة إنستغرام، مشيرة إلى أنه قد يكون تمهيداً إلى "الكارثة" التي تتمثل في رحيله عن الفريق.

ويقضي صلاح، البالغ عمره 32 عامًا، موسمه الأخير من عقده مع ليفربول، وسيكون قادراً على التوقيع مجاناً لأي نادٍ بدءا من يناير.



ونشر صلاح عبر "إنستغرام" يوم الخميس، صورة تظهر اقتباسات من رواية مكتوبة باللغة العربية كتب فيها: أظهرت الأبحاث أن غالبية القرارات البشرية تستند إلى عوامل عاطفية ومنطقية إلى حد ما، في كثير من الأحيان، نشعر بالرضا عن شيء ما، ونتخذ قرارًا بناء على ذلك، ولا يمكننا دائماً تفسير سبب قيامنا بذلك. نشعر فقط أنها كانت فكرة جيدة في ذلك الوقت، 20% من قراراتنا تعتمد على التحليل المنطقي، 80% من قراراتنا تستند إلى قناعات عاطفية.

وذكر موقع "Sportbible" أنه لا يبدو واضحاً ما إذا كانت الصورة مرتبطة بوضعه الحالي مع ليفربول، لكن المشجعين سيكونون حريصين على رؤية "الكارثة" تتضح قريباً.

وتساءل موقع "أنفيلد واتش": ماذا يعني ذلك بالنسبة لعقلية صلاح عندما يتعلق الأمر بهذا القرار الذي يتعين عليه اتخاذه؟ تشير الاقتباسات إلى أن اتخاذ قرار بناء على قناعة عاطفية هو الشيء الخطأ الذي يجب القيام به.

ويلعب محمد صلاح مع ليفربول منذ 2017 إذ أصبح خامس هدافي الفريق عبر التاريخ، بعدما سجل 221 هدفاً وقدم 99 تمريرة حاسمة خلال 366 مباراة لعبها مع "الحُمر" طوال تلك الفترة.