أموريم: أختلف عن مورينيو وأشعر أنني الشخص المناسب لتدريب يونايتد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - يشعر مدرب مانشستر يونايتد
الجديد روبن اموريم، أن رؤية النادي متوافقة مع آرائه وتطلعاته المستقبلية.
وعقد أموريم أمس، أول مؤتمر صحفي له مع مانشستر يونايتد، استعدادا لمقابلة إبسويتش تاون مساء الأحد، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري
الإنجليزي الممتاز.
وقال أموريم للصحفيين: ""أنا حالم وأؤمن بنفسي. أؤمن بالنادي ولدينا نفس الفكرة ونفس العقلية. أعتقد أن لدينا مساحة للتحسن وأريد تجربة أشياء جديدة".
وعما يحتاجه مانشستر يونايتد
ببعودة إلى منصات التتويج، قال مدرب سبورتنج لشبونة السابق: "لدينا مساحة للتطور كفريق ونحتاج إلى التحسن في الكثير من المجالات. نحن نتغير في منتصف الموسم بطريقة لعب مختلفة. نحتاج إلى تحسين الجانب البدني للفريق".
وأضاف: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر ولكنني أعلم أننا بحاجة إلى الفوز بالمباريات في مانشستر يونايتد. لن أخبرك أننا بحاجة إلى الكثير من الوقت ولكننا بحاجة إلى التحسن كثيرًا للفوز بالألقاب".
وتحدث أموريم عن التعديلات التكتيكية المتوقعة قائلا: "إنها ليست ثورة لأن كرة القدم ليست مختلفة كثيرًا مع خمسة لاعبين في الخلف أو أربعة أو ثلاثة. لدينا أفكارنا الخاصة. لدينا طريقتنا في رؤية كرة القدم وسنغير طريقة لعبنا".
وبدا أموريم شديد الثقة وهو يتحدث عن فرصه في النجاح مع فريقه الجديد قائلا: "اعتبروني ساذجًا. ولكنني أعتقد حقًا أنني الرجل المناسب في اللحظة المناسبة. قد أكون مخطئًا ولكن العالم سيتغير، وستشرق الشمس مرة أخرى، ولا أقلق بشأن ذلك. أعتقد حقًا أنني الرجل المناسب لهذه الوظيفة".
وكشف أموريم عن تلقيه رسالة من مواطنه مدرب مانشستر يونايتد السابق جوزيه مورينيو، وقال: "لقد أرسل لي رسالة. قال إنه نادٍ كبير، به أشخاص رائعين. ما يزال كذلك. هذا صحيح". وأردف: "أنا مختلف عن مورينيو. أنا شخص مختلف. في ذلك الوقت (عندما جاء إلى تشيلسي) كنت تنظر إليه وتعتقد أنه يمكنه الفوز بكل شيء".
وواصل: "كرة القدم مختلفة ولكنني شاب، أحاول أن أفهم لاعبي فريقي وإذا كنت تتذكر اللاعبين في تشيلسي كان لديهم أمثال لامبارد. الآن الأمر مختلف كثيرًا ولكنني أعتقد أنني الرجل المناسب في اللحظة المناسبة".
وسئل أموريم عن الفترة المناسبة لتقييم عمله في مانشستر يونايتد، فأجاب: "سنتان، يمكنك أن تفهم حينها ما إذا قد كنت المدرب المناسب لهذه العملية، أعتقد أننا سنحتاج إلى المزيد من الوقت لأنه إذا نظرت إلى الأندية الأخرى الفائزة في هذا الدوري، فستجد أنها كانت تحقق هذا التقدم لفترة طويلة".
وزاد: "سيتعين علينا الفوز بشيء ما في مكان ما، لكن في غضون عامين، أعتقد أنك ستتمكن من معرفة ما إذا كان من الصواب الاستمرار في هذا المسار".
وتناول أموريم معنويات لاعبيه مع احتلال مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري، وقال: "عندما لا تفوز بالمباريات تبدأ في الشك في طريقة اللعب، تبدأ في الشعور بهذا في اللاعبين عندما يتجهون إلى الإحماء. يمكنك أن تشعر إذا كانوا واثقين من أنفسهم أم لا. هذا أمر طبيعي".
واستطرد: "سأساعدهم وسيستغرق الأمر بعض الوقت لكنهم مستعدون للتعامل مع متطلبات المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز".
إصابة قوية لنجم آرسنال
من ناحية ثانية، يواجه مدافع آرسنال رابع الدوري بن وايت خطر الغياب لأشهر عدّة بعد خضوعه لجراحة في الركبة، حسب ما قال المدرب الإسباني للنادي اللندني ميكل أرتيتا أمس.
وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل المواجهة أمام ضيفه نوتنغهام فورست اليوم في المرحلة الثانية عشرة "بن وايت سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر، للأسف".
وأضاف "لقد عانى من أنواع مختلفة من المعاناة. لم يكن الأمر على هذا النحو دائما ولكن كان علينا اتخاذ قرار".
وحاول اللاعب البالغ من العمر 27 عاما اللعب على الرغم من مشاكله البدنية هذا الموسم، وقال أرتيتا إنه كان مسؤولاً عن حماية اللاعب. وتابع "لم يتحسن الأمر في الأسابيع القليلة الماضية. نحن نعلم أن بن سيبذل قصارى جهده ولكن الأمر وصل إلى حد اضطررنا فيه إلى حماية اللاعب وقررنا إجراء الجراحة".
وواجه أرسنال العديد من الإصابات في مستهل الموسم الحالي الذي لم يرتق فيه إلى حجم التوقعات، إذ كان مرشحا للمنافسة بقوة على لقب الدوري الغائب عنه منذ 20 عاما إثر حلوله وصيفا لمانشستر سيتي في الموسمين الماضيين. لكن فريق أرتيتا يتخلف حاليا بفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر وأربع عن سيتي الثاني.
في المقابل، تلقى النادي اللندني بعض الأخبار السارة بعودة كل من بوكايو ساكا، ديكلان رايس، البلجيكي لياندرو تروسار والإيطالي ريكاردو كالافيوري الى التمارين إثر تعافيهم من الإصابة.
ستكون زيارة فوريست الخامس هي المباراة رقم 250 لأرتيتا مع آرسنال.
يُنسب إليه الفضل في عودة النادي إلى المنافسة على اللقب، لكنه حريص على إضافة لقب آخر إلى كأس الاتحاد الإنجليزي 2020.
وقال: "أتفهم مدى حظي بالجلوس حيث أنا الآن. أشعر بفخر كبير لرؤية ما ننقله كناد لكرة قدم، كفريق. لكن الأمر يتعلق بالفوز في النهاية. تريد الفوز بالمزيد، تريد الفوز بألقاب كبيرة، ونحن في هذه الرحلة".
أليسون غير جاهز
إلى ذلك، أكد مدرب ليفربول أرني سلوت، أن حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر، ليس جاهزا بعد للمشاركة في مباريات الفريق, وسيواصل أليسون غيابه عن مباراة فريقه المقبلة أمام ساوثامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي مساء اليوم، حيث من المتوقع أن يستمر كاوميهين كيليهير في تغطية غيابه.
وقال سلوت في مؤتمر صحفي مساء الجمعة: "أليسون؟ نحن حذرون مع الجميع عندما يتعلق الأمر بإصابات العضلات".
وأضاف: "لقد عاد للتدريب مع مدرب حراس المرمى ولم يتدرب مع الفريق، ولكن من المتوقع أن يحدث ذلك قريبًا. دعونا ننتظر ونرى أين هو من حيث لياقة المباريات، يتحسن أكثر فأكثر ولكنه ليس جاهزًا".
وأوضح سلوت أن أليسون وديوجو جوتا لن يكونا جاهزين لمباراة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء على أرض ريال مدريد، وقال: "بالنسبة للأسبوع المقبل؟ سيتعين علينا الانتظار لنرى لأن الأسبوع الأخير يكون دائمًا صعبًا، لأنه تدريب منعزل ثم جلسات جماعية لذا من الصعب الحكم".
وتابع: "لذا لا يمكنني القول أنهما بحاجة إلى يومين أو ثلاثة أيام.. أليسون وجوتا، لا أتوقع أن يكونا لائقين للعب في تلك المباراة (ضد ريال مدريد)، أما ترينت (ألكسندر أرنولد) فسنرى".
وأشاد سلوت بأداء قلب دفاعه الفرنسي ابرايهما كوناتي الذي ارتدى شارة قائد منتخب بلاده في المباراة الأخيرة أمام إيطاليا، وقال: "أولاً وقبل كل شيء، يتعلق الأمر دائمًا باللاعب ومدى الجهد الذي يبذله للحفاظ على لياقته، ثم الأمر يتعلق بالجانب الفني والأداء، ولكن إذا لم يلتزم اللاعبون، فمن المستحيل تقريبًا الحفاظ على المستوى".
وأردف: "لم يلعب كوناتي ضد إيبسويتش وكان هناك سبب لذلك، لم تكن مبارياته قبل الموسم هي الأفضل لكنه عاد متأخرًا جدًا وكنا نتدرب لبضعة أسابيع وكان جاريل يلعب بشكل جيد، لذلك كان قرارًا منطقيًا. في الشوط الأول (من مباراة إيبسويتش) قررت أننا بحاجة إلى إيبو. لقد لعب في مانشستر يونايتد وكان حريصًا على تحسين لياقته، وفي كل اجتماع معه، كان هو الشخص الذي أستطيع أن أرى أنه يريد التعلم والاستماع والتحسن وهذا ما فعله في رأيي. ولهذا السبب كان التحسن هائلاً".
وسئل سلوت عن رأيه في تجديد بيب جوارديولا لعقده مع مانشستر سيتي، فأجاب: "أخبار جيدة لمانشستر سيتي والدوري لأن الجميع يريد أفضل المدربين واللاعبين هنا، وهو بالتأكيد واحد منهم إن لم يكن الأفضل". وواصل: "انظر إلى ما فعله في السنوات القليلة الماضية، بطل الدوري أربع مرات، ومن العدل أن نقول إنه الأفضل. لديهم العديد من اللاعبين ذوي الجودة، إذا اختار الرحيل فلن أتوقع أن يكونوا في قاع الترتيب في الموسم المقبل. إنه أمر مثير للاهتمام بالنسبة لنا كمدربين أن نواجه أحد أفضل المدربين على الإطلاق". -(وكالات)
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