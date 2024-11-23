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أموريم: أختلف عن مورينيو وأشعر أنني الشخص المناسب لتدريب يونايتد

11/23/2024 6:38:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - يشعر مدرب مانشستر يونايتد الجديد روبن اموريم، أن رؤية النادي متوافقة مع آرائه وتطلعاته المستقبلية.
وعقد أموريم أمس، أول مؤتمر صحفي له مع مانشستر يونايتد، استعدادا لمقابلة إبسويتش تاون مساء الأحد، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال أموريم للصحفيين: ""أنا حالم وأؤمن بنفسي. أؤمن بالنادي ولدينا نفس الفكرة ونفس العقلية. أعتقد أن لدينا مساحة للتحسن وأريد تجربة أشياء جديدة".
وعما يحتاجه مانشستر يونايتد ببعودة إلى منصات التتويج، قال مدرب سبورتنج لشبونة السابق: "لدينا مساحة للتطور كفريق ونحتاج إلى التحسن في الكثير من المجالات. نحن نتغير في منتصف الموسم بطريقة لعب مختلفة. نحتاج إلى تحسين الجانب البدني للفريق".
وأضاف: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر ولكنني أعلم أننا بحاجة إلى الفوز بالمباريات في مانشستر يونايتد. لن أخبرك أننا بحاجة إلى الكثير من الوقت ولكننا بحاجة إلى التحسن كثيرًا للفوز بالألقاب".
وتحدث أموريم عن التعديلات التكتيكية المتوقعة قائلا: "إنها ليست ثورة لأن كرة القدم ليست مختلفة كثيرًا مع خمسة لاعبين في الخلف أو أربعة أو ثلاثة. لدينا أفكارنا الخاصة. لدينا طريقتنا في رؤية كرة القدم وسنغير طريقة لعبنا".
وبدا أموريم شديد الثقة وهو يتحدث عن فرصه في النجاح مع فريقه الجديد قائلا: "اعتبروني ساذجًا. ولكنني أعتقد حقًا أنني الرجل المناسب في اللحظة المناسبة. قد أكون مخطئًا ولكن العالم سيتغير، وستشرق الشمس مرة أخرى، ولا أقلق بشأن ذلك. أعتقد حقًا أنني الرجل المناسب لهذه الوظيفة".
وكشف أموريم عن تلقيه رسالة من مواطنه مدرب مانشستر يونايتد السابق جوزيه مورينيو، وقال: "لقد أرسل لي رسالة. قال إنه نادٍ كبير، به أشخاص رائعين. ما يزال كذلك. هذا صحيح". وأردف: "أنا مختلف عن مورينيو. أنا شخص مختلف. في ذلك الوقت (عندما جاء إلى تشيلسي) كنت تنظر إليه وتعتقد أنه يمكنه الفوز بكل شيء".
وواصل: "كرة القدم مختلفة ولكنني شاب، أحاول أن أفهم لاعبي فريقي وإذا كنت تتذكر اللاعبين في تشيلسي كان لديهم أمثال لامبارد. الآن الأمر مختلف كثيرًا ولكنني أعتقد أنني الرجل المناسب في اللحظة المناسبة".
وسئل أموريم عن الفترة المناسبة لتقييم عمله في مانشستر يونايتد، فأجاب: "سنتان، يمكنك أن تفهم حينها ما إذا قد كنت المدرب المناسب لهذه العملية، أعتقد أننا سنحتاج إلى المزيد من الوقت لأنه إذا نظرت إلى الأندية الأخرى الفائزة في هذا الدوري، فستجد أنها كانت تحقق هذا التقدم لفترة طويلة".
وزاد: "سيتعين علينا الفوز بشيء ما في مكان ما، لكن في غضون عامين، أعتقد أنك ستتمكن من معرفة ما إذا كان من الصواب الاستمرار في هذا المسار".
وتناول أموريم معنويات لاعبيه مع احتلال مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري، وقال: "عندما لا تفوز بالمباريات تبدأ في الشك في طريقة اللعب، تبدأ في الشعور بهذا في اللاعبين عندما يتجهون إلى الإحماء. يمكنك أن تشعر إذا كانوا واثقين من أنفسهم أم لا. هذا أمر طبيعي".
واستطرد: "سأساعدهم وسيستغرق الأمر بعض الوقت لكنهم مستعدون للتعامل مع متطلبات المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز".
إصابة قوية لنجم آرسنال
من ناحية ثانية، يواجه مدافع آرسنال رابع الدوري بن وايت خطر الغياب لأشهر عدّة بعد خضوعه لجراحة في الركبة، حسب ما قال المدرب الإسباني للنادي اللندني ميكل أرتيتا أمس.
وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل المواجهة أمام ضيفه نوتنغهام فورست اليوم في المرحلة الثانية عشرة "بن وايت سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر، للأسف".
وأضاف "لقد عانى من أنواع مختلفة من المعاناة. لم يكن الأمر على هذا النحو دائما ولكن كان علينا اتخاذ قرار".
وحاول اللاعب البالغ من العمر 27 عاما اللعب على الرغم من مشاكله البدنية هذا الموسم، وقال أرتيتا إنه كان مسؤولاً عن حماية اللاعب. وتابع "لم يتحسن الأمر في الأسابيع القليلة الماضية. نحن نعلم أن بن سيبذل قصارى جهده ولكن الأمر وصل إلى حد اضطررنا فيه إلى حماية اللاعب وقررنا إجراء الجراحة".
وواجه أرسنال العديد من الإصابات في مستهل الموسم الحالي الذي لم يرتق فيه إلى حجم التوقعات، إذ كان مرشحا للمنافسة بقوة على لقب الدوري الغائب عنه منذ 20 عاما إثر حلوله وصيفا لمانشستر سيتي في الموسمين الماضيين. لكن فريق أرتيتا يتخلف حاليا بفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر وأربع عن سيتي الثاني.
في المقابل، تلقى النادي اللندني بعض الأخبار السارة بعودة كل من بوكايو ساكا، ديكلان رايس، البلجيكي لياندرو تروسار والإيطالي ريكاردو كالافيوري الى التمارين إثر تعافيهم من الإصابة.
ستكون زيارة فوريست الخامس هي المباراة رقم 250 لأرتيتا مع آرسنال.
يُنسب إليه الفضل في عودة النادي إلى المنافسة على اللقب، لكنه حريص على إضافة لقب آخر إلى كأس الاتحاد الإنجليزي 2020.
وقال: "أتفهم مدى حظي بالجلوس حيث أنا الآن. أشعر بفخر كبير لرؤية ما ننقله كناد لكرة قدم، كفريق. لكن الأمر يتعلق بالفوز في النهاية. تريد الفوز بالمزيد، تريد الفوز بألقاب كبيرة، ونحن في هذه الرحلة".
أليسون غير جاهز
إلى ذلك، أكد مدرب ليفربول أرني سلوت، أن حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر، ليس جاهزا بعد للمشاركة في مباريات الفريق, وسيواصل أليسون غيابه عن مباراة فريقه المقبلة أمام ساوثامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي مساء اليوم، حيث من المتوقع أن يستمر كاوميهين كيليهير في تغطية غيابه.
وقال سلوت في مؤتمر صحفي مساء الجمعة: "أليسون؟ نحن حذرون مع الجميع عندما يتعلق الأمر بإصابات العضلات".
وأضاف: "لقد عاد للتدريب مع مدرب حراس المرمى ولم يتدرب مع الفريق، ولكن من المتوقع أن يحدث ذلك قريبًا. دعونا ننتظر ونرى أين هو من حيث لياقة المباريات، يتحسن أكثر فأكثر ولكنه ليس جاهزًا".
وأوضح سلوت أن أليسون وديوجو جوتا لن يكونا جاهزين لمباراة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء على أرض ريال مدريد، وقال: "بالنسبة للأسبوع المقبل؟ سيتعين علينا الانتظار لنرى لأن الأسبوع الأخير يكون دائمًا صعبًا، لأنه تدريب منعزل ثم جلسات جماعية لذا من الصعب الحكم".
وتابع: "لذا لا يمكنني القول أنهما بحاجة إلى يومين أو ثلاثة أيام.. أليسون وجوتا، لا أتوقع أن يكونا لائقين للعب في تلك المباراة (ضد ريال مدريد)، أما ترينت (ألكسندر أرنولد) فسنرى".
وأشاد سلوت بأداء قلب دفاعه الفرنسي ابرايهما كوناتي الذي ارتدى شارة قائد منتخب بلاده في المباراة الأخيرة أمام إيطاليا، وقال: "أولاً وقبل كل شيء، يتعلق الأمر دائمًا باللاعب ومدى الجهد الذي يبذله للحفاظ على لياقته، ثم الأمر يتعلق بالجانب الفني والأداء، ولكن إذا لم يلتزم اللاعبون، فمن المستحيل تقريبًا الحفاظ على المستوى".
وأردف: "لم يلعب كوناتي ضد إيبسويتش وكان هناك سبب لذلك، لم تكن مبارياته قبل الموسم هي الأفضل لكنه عاد متأخرًا جدًا وكنا نتدرب لبضعة أسابيع وكان جاريل يلعب بشكل جيد، لذلك كان قرارًا منطقيًا. في الشوط الأول (من مباراة إيبسويتش) قررت أننا بحاجة إلى إيبو. لقد لعب في مانشستر يونايتد وكان حريصًا على تحسين لياقته، وفي كل اجتماع معه، كان هو الشخص الذي أستطيع أن أرى أنه يريد التعلم والاستماع والتحسن وهذا ما فعله في رأيي. ولهذا السبب كان التحسن هائلاً".
وسئل سلوت عن رأيه في تجديد بيب جوارديولا لعقده مع مانشستر سيتي، فأجاب: "أخبار جيدة لمانشستر سيتي والدوري لأن الجميع يريد أفضل المدربين واللاعبين هنا، وهو بالتأكيد واحد منهم إن لم يكن الأفضل". وواصل: "انظر إلى ما فعله في السنوات القليلة الماضية، بطل الدوري أربع مرات، ومن العدل أن نقول إنه الأفضل. لديهم العديد من اللاعبين ذوي الجودة، إذا اختار الرحيل فلن أتوقع أن يكونوا في قاع الترتيب في الموسم المقبل. إنه أمر مثير للاهتمام بالنسبة لنا كمدربين أن نواجه أحد أفضل المدربين على الإطلاق". -(وكالات)

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